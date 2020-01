L’Action 1249 en Kiosque demain mercredi 15 Janvier 2020

Matériel électoral

Elections Cameroon rassure

Le président du Conseil électoral, et son équipe ont effectué une descente sur le terrain le 10 janvier dernier, pour évaluer l’état de production de ce matériel.

ELECTIONS LÉGISLATIVES ET MUNICIPALES DE FÉVRIER 2020

Les textes de campagnes du RDPC

En application de la circulaire du 9 janvier dernier, relative à la campagne du Parti, le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété a signé, le 13 janvier, quatre notes créant les structures et nommant les membres des équipes de campagne du RDPC pour ce double scrutin. Celles-ci comprennent notamment :

la Commission nationale de campagne (CNC) ;

le Secrétariat technique et les sous-commissions de la Commission nationale de campagne ;

les Commissions régionales de campagne ;

les Commissions départementales et communales.

