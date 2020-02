DSCHANG : La Menoua est, et restera RDPC

C’est ce que l’on peut retenir du message de Jean Nkuété, président de la commission nationale de campagne, lors du meeting qu’il a présidé le 05 février 2020, à la place des fêtes de la ville.

«Paul Biya aime la Menoua et elle doit le lui rendre continuellement avec la même détermination ». Ces propos du Secrétaire général du Comité central du Rdpc sont autant clairs que de l’eau de roche. C’est dire en effet, que pour des raisons évidentes, ce département doit saisir l’occasion du double scrutin législatif et municipal, pour « renouveler ses amitiés au Rdpc par un vote sans ambigüité et plein de clarté », a insisté Jean Nkuété. Selon le digne fils de la Menoua, ce département a bénéficié sous l’ère du Renouveau de beaucoup de biens. Si l’on s’en tient à l’université de Dschang par exemple, il précise avec fierté, que c’est la seule au Cameroun qui soit implantée en dehors du chef-lieu de région et la seule ayant eu successivement deux fils du terroir à sa tête. En précisant que le Rdpc a toujours été aux côtés de la Menoua dans ses épreuves malgré quelques écarts, il croit savoir que, cette fidélité du parti impose un devoir de reconnaissance envers le Renouveau national et envers le président de la République, Paul Biya. Chaleureusement accueilli par une foule de militantes et militants, il n’a pas hésité à les sensibiliser sur les risques encourus avec les inconnus. Il pense en effet que la situation de crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en est la résultante. La Menoua devrait dont faire attention plus que toute quiconque, parce que sa proximité avec le département du Lebialem a fait d’elle une victime. Tout en félicitant l’hospitalité des localités ayant accueilli les déplacés internes, il insiste sur la consolidation de la fidélité et de la loyauté républicaine. « Non au repli identitaire, aux vendeurs d’illusion et oui au choix de la République », a-t-il martelé. En s’adressant particulièrement aux jeunes, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc les a invités à ne pas céder à la tentation de l’inconnu, non sans les mettre en garde contre les vendeurs d’illusion. Pour lui, il faut « faire attention aux sirènes mielleuses qui ne proposent rien de concret. A ceux qui opposent les camerounais aux camerounais et dont le programme c’est l’insulte, la calomnie, la violence, etc. ». Ces jeunes ont été appelés à faire preuve de rationalité, d’objectivité, de pragmatisme et de réalisme en se tournant vers le Rdpc, qui est en lui-même un projet, « celui de la paix, de l’unité, de la démocratie et du progrès ». Jean Nkuété qu’accompagnait une forte délégation a enfin félicité et remercié les responsables d’animation de la campagne à tous les niveaux dans le département, pour les efforts déjà accomplis sur le terrain depuis le lancement de la campagne, et les a encouragé à redoubler d’ardeur et d’engagement afin que les acquis soient préservés et le succès sans bavure au soir du 09 février 2020.