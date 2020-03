Bafoussam II : Le travail a commencé

En attendant leur installation officielle, les membres de l’exécutif de cette municipalité sont allés le weekend dernier, au contact des populations pour prendre la température.

«I l a fallu du temps ». Ce slogan qui est généralement utilisé pour la promotion des produits commercialisés a été emprunté par Dieudonné Levis Kengni Kout, maire de la commune de Bafoussam II, à la suite de son élection à la tête de cette municipalité, le 18 février dernier. Ce slogan qui exprime une si longue attente des militants du Rdpc à diriger cette municipalité, projette également les ambitions de l’exécutif à développer la localité. Le weekend dernier, Dieudonné Levis Kengni Kout, maire de la localité et son équipe, sont allés au contact des populations pour recueillir leurs doléances et les adapter en fonction des moyens de fonctionnement de la commune. « Les populations nous ont fait confiance et nous sommes allés vers eux pour recueillir leurs doléances. Celles-ci sont entre autres, le manque des infrastructures routières, l’accès à l’eau potable et l’électrification rurale. Il est question pour la nouvelle équipe de faire avec les moyens disponibles pour satisfaire les populations. D’autant plus que le budget avait déjà été voté », a souligné le maire. Il est question pour le nouvel exécutif de permettre aux populations, surtout aux jeunes partant de la chefferie Baleng vers les villages environnants, d’écouler leur production agricole. Ceci en ouvrant les pistes agricoles et en réhabilitant les infrastructures routières. Au niveau de la lisière entre Baleng et Mbouda, la commune de Bafoussam II, envisage également la réhabilitation d’un pont, question de faciliter la mobilité entre les deux localités. Toutes ces idées seront mûries grâce à l’apport des chefs de groupements et les présidents des comités de développement et surtout des jeunes qui se reconnaissent dans cet exécutif à travers Michel Penka, deuxième adjoint, par ailleurs président de la section Ojrdpc de la localité. « Cela fait 27 ans que le Rdpc toque à la porte de la commune de Bafoussam II. Nous sommes prêts pour travailler et développer notre localité », a conclu Dieudonné Levis Kengni Kout.

thérèse Ngah