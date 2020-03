Elections municipales à DouaLa : La transparence a prévalu

Après des joutes et des débats pour la conquête des mairies, les opérations de renouvellement des exécutifs municipaux du Wouri se sont déroulées la semaine dernière dans la sérénité, malgré la gesticulation infondée de certains mauvais perdants.

Après la tempête, le beau temps, pourrait-on dire à la suite d’heureux dénouements des élections pour le renouvellement des six maires du département du Wouri. Les opérations y relatives ont pu se dérouler dans la transparence et à travers l’expression des urnes. C’est vrai que la compétition a été serrée dans l’ensemble, mais au finish, les élections se sont déroulées dans le calme. De Douala 1er à Douala 2ème , en passant par Douala 3ème , 4ème , 5ème et 6ème , les nuits des mandataires du Comité central ont été très longues lors des primaires à la maison du parti de Bonanjo. Au terme d’une campagne électorale savamment orchestrée, les six arrondissements du Wouri ont leurs maires. Tous du Rdpc. C’est la razzia totale. Il y a eu des départs, mais aussi l’émergence d’une nouvelle race d’hommes, de femmes et des figurent emblématiques qui ont rempilé sans véritables combats Dans la commune d’arrondissement de Douala 1er , le maire sortant, Jean Jacques Lengue malapa, qui lorgne actuellement le fauteuil du maire de la ville de Douala, a été reconduit grâce à une liste consensuelle qui reflète la composante sociologique de son unité politique. A la commune d’arrondissement de Douala 2ème , la maire sortante, Me Denise Fampou, présidente du bureau de la section Ofrdpc de Wouri 2, est venue à bout de ses adversaires par une majorité absolue et brigue ainsi un troisième mandat. Dans la circonscription électorale de Douala 3ème , tous les regards étaient tournés vers ce bastion à l’électorat inconstant, où le duel des deux postulants qui faisaient leur baptême du feu à la mairie, a finalement vu le plébiscite de Valentin Epoupa Bossambo, face à son camarade Rostand Tokap Wanang. A Douala 4ème , le Dr Moby Mpah, un digne fils Bele Bele de Bonaberi, est venu à bout de son frère Fréderic Koum Amond Elangue, ex-maire de cet arrondissement. Dans la commune de Douala 5ème , les électeurs ont porté leur choix sur le candidat Richard Mfeungwang face à sa majesté Gustave Ebanda, sollicité à la tête de cet exécutif municipal après le décès de Françoise Foning. Quant à la commune de Douala 6ème , le dévolu a une fois de plus été jeté sur Ernest Edimo qui va conduire aux destinées de ces îles pour la troisième fois. Après ce processus qui s’est passé sans anicroche tous les mandataires du Comité central se réjouiront du sens élevé de responsabilité, de l’esprit démocratique et du sérieux dont ont su faire montre tous les électeurs acquis aux candidats du Rdpc. Les heureux élus seront par la suite portés en triomphe par leurs pairs et fans, sous le regard du préfet du Wouri, Benjamin Mboutou.

Emmanuel bitoden