20 mai 2020 : Le palais des congrès fait sa parade

Cette structure a offert le 20 mai dernier, un spectacle en couleur, pour marquer de son empreinte la célébration de la 48ème édition de la fête nationale de l’unité.

Malgré l’annulation des manifestations publiques en raison de la crise sanitaire marquée par le Covid-19, la 48ème édition de la fête nationale de l’unité n’est pas passée inaperçue. Le palais des Congrès de Yaoundé, soucieux de la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans le pays et au-delà de ses frontières, a offert le 20 mai dernier, un spectacle qui a illuminé le mont Nkol-Nyada en une chandelle multicolore. Ce spectacle inédit était constitué d’effets lumineux pour repousser les ténèbres de la mort charriées par le Covid-19 et les fantômes de la division qui menacent notre cher et beau pays. C’est ainsi que, la direction générale du palais des congrès s’est inspirée de cette image pour offrir aux habitants de la capitale un spectacle riche en lumières.

D’après Christophe Mien Zok, directeur général de ladite structure, l’idée part d’un groupe de jeunes dont le but était d’illuminer la ville de Yaoundé aux couleurs du drapeau du Cameroun, pour offrir aux habitants de la capitale un spectacle en lumière et en couleurs dans la soirée du 20 mai pour célébrer l’unité nationale. « Le show light » ainsi proposé à partir du Mont Nkol Nyada, avait pour but « d’illuminer les cœurs, éclairer et conduire les pas des Camerounais vers la paix, la santé, l’unité et la prospérité ».

Sur le site et aux environs, de nombreux curieux se sont mobilisés pour vivre de près ce spectacle. À ceux là, Christophe Mien Zok, n’a pas manqué de manifester sa reconnaissance. « Merci à ceux et celles qui ont levé la tête vers le Mont Nkolnyada. Merci aux curieux et aux familles qui sont spontanément venus sur le site, dans le strict respect des mesures-barrières. Merci aux organes de presse qui y ont trouvé un intérêt professionnel et couvert l’événement », a-t-il conclu.