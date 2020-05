Le Rdpc poursuit sa croisade

Alors que le fléau continue de faire des victimes, le Parti résolument engagé dans ce combat, use de tous les moyens possibles pour endiguer sa propagation.

Depuis la détection du premier cas de Covid19 au Cameroun, le Rdpc, aux côtés du gouvernement, est à l’affût pour appeler les militants à plus de responsabilité face à cette pandémie, et donne ainsi le rythme aux autres. C’est dans cette optique que les militants et les responsables du parti, du sommet à la base, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, dans un élan de solidarité, ont entrepris d’apporter leur soutien à travers des dons de divers ordres sur toute l’étendue du territoire camerounais. L’objectif à terme, étant non seulement de soutenir les efforts des pouvoirs publics pour endiguer la propagation de la pandémie, mais bien plus, de venir à bout de la pandémie qui sévit et crée la peur. Tout en leur présentant ses encouragements pour les efforts consentis jusqu’ici dans la lutte contre cette pandémie, le secrétaire général du Comité central rappelle avec force que la lutte contre ce fléau est une affaire de tous. C’est la raison de la forte implication du Rdpc aux côtés des pouvoirs publics dans cette bataille. C’est ainsi que, au siège du parti par exemple, à côté des messages de sensibilisation sur le respect des mesures barrières que sont notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque de protection par le personnel et tout usager, la désinfection des bureaux du secrétariat général du Comité central est apparu nécessaire. Au niveau des organes de base, les responsables du parti poursuivent également la sensibilisation auprès des militants en particulier et des populations de leur unité politique en général, surtout en ce moment où certaines mesures ont été adoucies. Pour ces responsables du parti, l’heure n’est pas au relâchement, parce que l’heure est grave. Il est donc impératif pour tous de prendre au sérieux les mesures édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du virus dans les communautés, les domiciles et les lieux de travail, comme l’a si bien recommandé Jean Nkuété à ses troupes.

Muriel Zang