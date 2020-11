Bertoua 1er : La commune Caritas

Elle vient de remettre des aides et secours financiers aux personnes socialement vulnérables.

Ils sont au total 16 personnes de tout âge, socialement vulnérables de la commune de Bertoua 1er qui sont concernés pour les deux semestres de l’exercice 2019. Elles ont aidé et secours financiers allant de 50.000 FCFA à 200.000 FCFA après les travaux de la commission des affaires sociales de la commune de cette municipalité. Au préalable, chacun a déposé un dossier complet au centre social de Bertoua, qui à son tour a transmis à la mairie. Un second travail d’étude et validation des projets pour lesquels les bénéficiaires ont sollicité des financements s’est tenu pour apprécier la pertinence des aides à accorder.

C’est ainsi que des mains du sous-préfet de Bertoua 1er, Joseph Christian Abouma Biloa et du maire Me Bembell D’Ipack Olivier Cromwell, des espèces sonnantes leur ont été accordées.

Cette activité rentre dans le cadre de l’accompagnement des populations dont la situation sociale mérite une attention particulière. Pour Mireille Avang, chef de centre social de Bertoua, c’est un travail délicat. « Nous voulons remercier le Maire au nom de ces populations, pour le geste en leur faveur. Beaucoup ont cru que cela n’arrivera jamais, mais aujourd’hui, cette remise des appuis et aides financières leur fait savoir que la société encore moins l’État ne les a pas abandonnés », a-t-elle déclaré.

Dans son propos de circonstance et profitant de la présence de tous les chefs traditionnels de l’arrondissement, le maire a demandé que le travail de suivi et encadrement se fasse avec le concours de tous. Les chefs connaissant mieux leurs populations et la situation des nécessiteux, doivent servir de relais pour apporter la bonne information aux structures de l’État. La municipalité quant à elle fera son devoir, en fonction des moyens disponibles.