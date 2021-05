Commune d’Okola : Les villages au peigne fin

L’exécutif éffectue dépuis la semaine dernière, des tournées de proximité afin de toucher du doigt les réalités du terrain et y apporter des solutions adéquates.

Vincent de Paul Noa, maire de la commune d’Okola et ses adjoints sont au four et au moulin depuis la semaine dernière. Cet exécutif a entrepris des tournées dans les villages, à l’effet de permettre aux populations de connaître l’équipe qui siège à la tête de la commune de la localité et recenser les problèmes qui freinent le développement de l’arrondissement.

En dehors des précédentes étapes, l’exécutif a entamé lundi 24 mai, une nouvelle étape dans les villages Song Onana, Minsoa1 et 2 et Ayos dans le groupement Mvog Nama 2: objectif, échanger avec les responsables des comités de développement qui sont leurs principaux relais sur le terrain. Le premier arrêt était dans le village Song Onana, à 15 kilomètres du centre d’Okola. Après avoir manifesté leur joie de recevoir l’exécutif communal, les populations ont posé les problèmes qui entravent le développement de la localité. Notamment le manque des points d’eau, d’énergie électrique et du personnel dans l’école publique du village. Un autre problème a été soulevé, celui du centre de santé du coin qui n’a jamais été réceptionné et manque du personnel soignant.

Ces problèmes sont revenus dans les autres étapes, notamment celle de Minsoa 1 et 2 et Ayos. Après avoir écouté avec attention les problèmes des populations, le maire et son équipe ont promis de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui relèvent de leur compétence. Mais avant, il a été demandé aux populations de créer des comités de développement au sein desquels seront répertoriés les problèmes et traités par ordre de priorité. Pour les villages ayant déjà un comité de développement, il était juste question d’installer les membres du bureau pour leur mise en service.

Aux problèmes posés, des solutions seront trouvées après examen des cas par une commission qui sera mise sur le terrain. C’est le cas des points d’eau à réhabiliter, en attendant la création des forages.

Laurent Onguené, 1er adjoint au maire de l’arrondissement, par ailleurs porte-parole de la communauté Mvog Nama 2 a rassuré les populations que toutes leurs observations seront prises en compte, mais l’exécutif a besoin du soutien des populations pour atteindre ses objectifs. Même son de cloche pour les populations du village Ayos, au cours de leur entretien avec Silvain Mbeng, adjoint au maire. A chaque étape, après la séance de travail, le comité de développement recevait du matériel pour participer à l’émergence de leur village. Matériel constitué de brouettes, pelles, pioches et machettes. Sans oublier le matériel de lutte contre le Covid-19.