Journées d’échanges Assemblée nationale/Minac : Les pôles artistiques imprégnés

Les coordonnateurs des 24 pôles artistiques en plus des pôles spéciaux ont été entretenus par le ministre Bidoung Mkpatt pour un meilleur plaidoyer devant aboutir à la mise en place effective des industries culturelles.

Il s’agira essentiellement pour les artistes camerounais d’exposer le moment venu aux députés de la république, les mesures et autres actions de résilience entreprises par chaque pôle pour faire face à la pandémie du Covis-19 qui sévit dans ce milieu voici bientôt deux ans. Notamment leur sens de combativité, de professionnalisme et l’originalité des productions que développent les artistes pour vaincre l’inertie, le découragement, la désespérance et demeurer résiliant. L’urgent étant de réinventer les plateformes d’expression, les modes originaux de production artistique et culturelle qui s’arriment aux exigences de la nouvelle conjoncture de crise sanitaire et à celle de la digitalisation et de la numérisation. Surtout que le gouvernement a, dans la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (Snd30), fait migrer les Arts et la Culture du secteur social à celui des industries et services. Ce qui signifie que le sous-secteur Arts et Culture devient désormais un des vecteurs de production de la richesse, de la croissance et de l’emploi. Cela va être concrétisé à travers les industries culturelles créatives.

Ainsi, comme l’a révélé le ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt : « Le projet d’organisation du village de résilience artistique et culturelle est dans la phase de suivi des procédures pour sa mise en œuvre et comportera deux sites dont l’un pour la production artistique et culturelle sera implanté au Palais des congrès de Yaoundé et l’autre, pour la promotion des activités artistiques et culturelles à l’esplanade du Musée national ». Les coordonnateurs des pôles artistiques et culturels en ont profité pour présenter l’état des lieux au sein de leurs structures et se projeter en fonction des nouvelles orientations instruites par le gouvernement. Il se trouve que beaucoup d’efforts ont été fournis pour autant d’activités réalisées.

Placés sous le thème : « Suivi de la contribution des arts et de la culture dans le développement économique et social du Cameroun : la résilience du sous-secteur avant, pendant et après la pandémie covid-19 », les journées d’échanges devront aider la Commission des Affaires culturelles, sociales et Familiales de l’Assemblée nationale à soutenir la nouvelle loi promulguée par le président de la République en juillet 2020 pour atteindre les objectifs fixés par la Snd30. Sachant que les artistes reclus, sans revenus pour la majorité d’entre eux, endurent stoïquement ces calamités cruelles, car victimes d’annulation d’évènements culturels, de suspension de contrats professionnels et de la fermeture provisoire des salles de spectacles, pour ne citer que ces quelques exemples.