Ngoya II : Valoriser le patrimoine culturel

Une délégation du ministère des Arts et de la Culture a visité cette localité où se trouve un musée doté de plusieurs objets d’art.

Des vestiges d’animaux sauvages, des objets provenant des différentes aires culturelles du pays, bref un important stock d’objets d’art à découvrir au musée Nomekam à Ngoya II, dans l’arrondissement d’Okola, département de la Lekié. Dans le cadre de la célébration de la 44ème édition de la journée internationale des musées, une délégation du ministère des Arts et de la culture a visité ce musée et a été impressionné par la qualité des objets qui s’y trouvent. De l’avis de Suzanne Pulchérie Nomo Ela, directeur du patrimoine culturel au ministere des Arts et de la culture, « c’est à dessin que nous avons effectué ce déplacement pour visiter le Musée Nomekam. Un musée créé par un individu qui n’a pas fait la Musoligie, mais qui a fait du musée sa passion. On trouve dans son site, une collection extraordinaire des objets de l’antiquité, des objets anciens de tous les pays d’Afrique. C’est intéressant par ce que cela nous permet de revivre l’histoire, du Cameroun et de l’Afrique entière. Ce type d’initiative est à encourager », a confié le directeur du patrimoine culturel du Minac. Martin Ndzana Omboudou, promoteur dudit musée, s’est dit satisfait : « c’est un honneur d’accueillir la délégation du ministère des Arts et de la culture à Ngoya II pour visiter le musée Nomekam, alors qu’il existe des musées de part et d’autre dans les différentes régions du pays. Face à une telle considération à notre égard, nous ne pouvons que nous réjouir et solliciter les appuis pour l’entretien de nos objets », a-t-il souligné.

Parlant du musée proprement dit, le site est bâti sur une superficie de 300 mètres carrés et subdivisé en trois compartiments où sont exposés des objets d’art, les vestiges d’animaux et des objets de l’antiquité. Outre la délégation du Minac, les populations sont venues nombreuses pour découvrir ce site qui regorge les objets qui valorisent le patrimoine culturel du Cameroun et de l’Afrique.

Thérèse NGAH