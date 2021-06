Fap basketball : Dans le top 8 africain

Éliminé en ¼ de finales de la première édition de la Basketball Africa League, le club camerounais fait désormais partie des huit meilleures équipes africaines.

Exit la première édition de la Basketball Africa League (Bal). Elle s’est achevée dimanche dernier, 30 mai 2021, à Kigali par la victoire de Zamalek d’Égypte qui entre dans l’histoire comme le tout premier vainqueur de cette compétition lancée en 2020, avec le soutien de la Fédération internationale de basket-ball et de la NBA. En finale disputée devant un aéropage de personnalités en tête desquelles Paul Kagame, le chef de l’État rwandais, Zamalek a battu Us Monastir de la Tunisie (76-63).

Douze clubs ont participé à cette compétition. Parmi ceux-ci, les Forces Armées et Police du Cameroun qui ont été éliminées en ¼ de finales par Zamalek d’Égypte, le futur vainqueur. En quatre matches disputés, les Fap ont enregistré trois défaites contre une seule victoire. Lors de sa première sortie au premier tour, l’équipe camerounaise a été battue par As Salé du Maroc au terme des quatre quarts temps très disputés (87-84). Ils ont connu le même sort lors de leur deuxième match contre Petro Atletico de Luanda d’Angola, vainqueur (66-64). Blessés dans leur amour propre, les Fap se sont relancés dans la compétition lors de leur troisième en surclassant As Police du Mali (87-65). Grâce à cette victoire, les Camerounais ont obtenu leur qualification pour les quarts de finales en qualité de l’un des deux meilleurs troisièmes du premier tour. Malheureusement, Ils sont tombés face à Zamalek, l’un des favoris de la compétition qui a littéralement dominé la partie pour s’imposer (82-53), soit un écart de 29 points.

Hormis la large défaite du match des quarts de finales, les Forces Armées et Police du Cameroun n’ont pas du tout été ridicules. Face à As Salé du Maroc et surtout à Petro Atletico de Luanda, demi-finaliste de la compétition, les Camerounais ont perdu par des scores étriqués, un panier d’écart chaque fois. D’où les encouragements que le colonel Jackson Kamgaing, président de Fap basketball a adressé aux joueurs après leur qualification en ¼ de finales. Il les félicitait d’avoir hissé très haut le drapeau du Cameroun. Ils ne sont pas allés jusqu’au bout de leurs rêves mais ils figurent désormais parmi les huit meilleurs clubs de basketball du continent.

S.J.M.