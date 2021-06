Mairie de la ville Yaoundé : L’hygiène et la sécurité au travail préoccupent

Ce service a été installé hier par Hermann Desgrand Assiga, secrétaire général auprès de cette institution, représentant le maire de la ville.

Avoir une ressource humaine en bonne santé et un environnement sain. Tel est l’objectif du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana. Pour s’assurer que l’institution dont il a la charge fonctionne de manière efficace et sereine, il a signé une convention avec le centre médical Maasi pour le suivi sanitaire au quotidien de son personnel.

Le représentant du maire de la ville avant d’installer ce comité d’hygiène, a tenu à souligner qu’il est question pour le patron de la mairie de la ville d’améliorer les conditions de vie des travailleurs, sans oublier leurs familles légitimes, ainsi que celles des grands conseillers. D’où la signature de cette convention. Ladite convention qui comporte deux volets, dont le premier consiste à la prise en charge des bénéficiaires et le second, la mission du travail. Ce qui permettra dans un premier temps de faire des consultations médicales et l’administration des soins médicaux. Le premier pan de prise en charge de la couverture médicale est en cours de matérialisation. « A cet effet, le maire de la ville invite le personnel à déposer les dossiers de suivi et de couverture médicale à la direction des ressources humaines », a insisté Hermann Desgrand Assiga.

Il a également saisi cette occasion pour insister sur les missions du service d’hygiène et de sécurité au travail. Entre autres, susciter toute initiative à la prévention des risques de travail, se rassurer du bon fonctionnement de leur comité. Le directeur général du centre médical Maasi, Marie Julie Manga Sipewa, souligne que le centre a reçu la liste des bénéficiaires de la convention. C’est également la raison de la mise sur pied de ce comité, qui servira de relai entre ledit centre et la mairie. Il s’agit aussi pour le personnel de santé de se déployer sur le terrain, pour la visite systématique du travail une fois par an et de temps à autres, vérifier si l’environnement est favorable pour exercer en toute quiétude le travail.

Pour marquer ce moment important de la vie de la mairie de la ville de Yaoundé, le délégué auprès de la santé publique pour la région du Centre, Njamsi Rolland a pris part à cette cérémonie. Il rappelle la place des ressources humaines dans une entreprise. « L’Etat veut que tout travailleur évolue en bonne santé, d’où un comité d’hygiène et de sécurité au travail ». Ainsi, une équipe effectuera des descentes sur le terrain pour évaluer leur travail, qui consiste à contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans cette structure.

Marthe MAKOUKAM