SCDP : Des chiffres qui traduisent l’embellie

Jean-Fabien Monkam Nitcheu, le Pca a présidé les travaux consacrés à l’approbation des comptes de l’exercice écoulée le 4 juin 2021, à Kribi.

Il s’est agi d’une réunion des membres du Conseil d’administration de la Scdp dont le directeur général rapportait les travaux assistés du directeur général adjoint. Sur une référence de plancher sur le développement économique, il a été question de galvaniser les performances liées au secteur pétrolier. Il s’agissait aussi de partager les expériences, dans la marche vers l’émergence.

Ouverts par Jean-Fabien Monkam Nitcheu, président du Conseil d’administration de la Scdp, en compagnie de Véronique Moampéa Mbio et Gabriel Eteki Ebokolo, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Les travaux évalués le 4 juin 2021, ont consisté à partager les orientations sur le développement économique du Cameroun données récemment par le président de la République, Son Excellence Paul Biya, en référence au secteur pétrolier. En outre, il était question d’élaborer un cadre d’échange propice sur les défis et les perspectives.

L’assemblée générale de la société camerounaise des dépôts pétroliers s’est tenue à Kribi dans un contexte marqué notamment par l’adoption des comptes de l’exercice 2020 qui se présentent ainsi qu’il suit : capital social 16800000000 FCFA. Réserve légale : 3360000000 FCFA réserves libres : 11061856371fcfa report à nouveau : 3308617638. Soit d’une situation nette de 35030474009 FCFA.

Les actionnaires ont apprécié cette manœuvre bienfaisante de la direction générale de la Scdp.

L’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à kribi le 4 juin 2021, a permis aux actionnaires de constater la bonne tenue de l’entreprise, dans l’optique d’atteindre l’Emergence.

Maurice YOM Edjanga