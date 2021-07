Ape bilatéral Cameroun Royaume-Uni : L’importance d’un accord

Il représente une nouvelle opportunité pour le renforcement des relations économiques et diplomatiques entre les deux pays.

En un mot comme en mille, cet accord commercial dont le Président Paul Biya vient de procéder à la ratification s’inscrit dans la continuité des relations qu’entretenaient déjà le Cameroun et le Royaume-Uni, dans le cadre de l’Ape bilatéral Cameroun-Union européenne. Il permettra par conséquent aux deux pays, de poursuivre sereinement les échanges commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 31 décembre 2020. Avec ce nouvel accord, le Cameroun continuera de bénéficier d’un accès préférentiel sans droit de douane et sans contingentement pour la totalité de ses produits sur le marché britannique. Au-delà de cet aspect strictement commercial, il permet sur le plan diplomatique, de sauvegarder les liens historiques entre le Cameroun et la grande Bretagne.

Cette nouvelle page qui s’ouvre entre le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est l’aboutissement d’un processus suivi avec intérêt par les deux parties. C’est en effet le 9 mars 2021 à Londres que le Haut-Commissaire du Cameroun au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Albert Njoteh Fotabong et le sous-secrétaire d’Etat parlementaire au ministère britannique du commerce international, Ranil Jayawardena, ont procédé à la signature de cet important accord.

Philippe GANFEH