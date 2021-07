Assainissement de Garoua : Le plan de sauvetage du maire

Suite aux sinistres qui ont causé de nombreux dégâts, le maire de la ville Dr Ousmaïla Mohamadou est plus que jamais interpellé pour sauver la ville Garoua.

Depuis la survenue des pluies, la ville de Garoua enregistre des événements tragiques causés par les grosses précipitations incessantes qui tombent sur la ville. Celles-ci ont un impact négatif sur les ouvrages d’art qui cèdent sous l’effet des forces des vents, des arbres qui tombent et de la furie des eaux qui menace la ville. Une ville qui est pourtant engagée dans sa cure de jouvence en vue de la prochaine Can 2021.

Au regard des dégâts observés sur les infrastructures, notamment, le pont situé sur la route qui donne accès au stade principal et les stades d’entraînement du Cenajes et de Roumdé Adjia, des caniveaux et dalots qui sont débordés après chaque pluie, les quartiers envahis par les eaux et les gros arbres qui s’écroulent sur les constructions et les routes faisant des pertes en vies humaines dans les quartiers à risque, des impératifs s’imposent pour la réfection de certains ouvrages en fonction de l’ampleur des dommages.

Face à cet état de chose, le maire de la ville, Dr Ousmaïla Mohamadou a perdu le sommeil. Il a mis sur pied une équipe d’alerte pour sillonner les quartiers et les ouvrages d’arts pour une prompte alerte dans le but d’une intervention rapide pour évacuer tous les goulots d’étranglement. La descente du maire sur le terrain avec certaines entreprises adjudicataires, a permis d’envisager des solutions à court et à long terme et limiter ainsi les dégâts.

Les travaux ont démarré avec l’élargissement des caniveaux étroits dont les eaux inondaient certains axes routiers dans les quartiers de Souari, de Lopéré, Bibémiré et de Liddiré, l’abattage dans plusieurs quartiers et sur des axes principaux de certaines espèces d’arbres appelées caïlcédrat caractérisés par leurs racines pivotantes, moins résistants aux vents violents. Les études ont également commencé pour l’élargissement des dalots et passage des eaux à des points des collectes des eaux de ruissellement. Voilà autant de chantiers qui interpellent le maire, Dr Ousmaïla Mohamadou pour un visage reluisant de la ville de Garoua.

Pierre ABOU