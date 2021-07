Filières cacao et café : Le Guichet producteurs opérationnel

Le lancement officiel de ce mécanisme de financement direct des producteurs a eu lieu le 8 juillet 2021, par les ministres du Commerce et de l’Agriculture.

C’est en présence des membres des organisations de producteurs de toutes les régions productrices que cette cérémonie de lancement s’est déroulée à Yaoundé. Etaient également présents : tous les officiels des départements ministériels concernés, des organes des filières, des partenaires au développement et des experts de ces deux spéculations au Cameroun. La chaleur du moment n’avait d’égal que l’espoir que charrie ce nouvel instrument auprès de ces producteurs qui en seront les premiers bénéficiaires. Signe que ces derniers ont foi en ce nouveau mécanisme public de financement direct des producteurs par le Fonds de développement des filières cacao et café (Fodecc).

Avec le Guichet producteurs, le gouvernement monte en puissance dans l’encadrement des producteurs de cacao et de café. Ce dernier qui a opté pour une production de qualité, entend doter les seigneurs de la terre d’intrants agricoles en quantité et en qualité. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des semences et des plants sélectionnés pour le traitement intégral du verger de tout le pays et un accroissement des volumes de production. Les seconde et troisième catégories d’interventions auront trait aux équipements et machines agricoles et les infrastructures de soutien à la production.

L’objectif du gouvernement est de voir le Guichet producteur améliorer substantiellement la production de ces deux spéculations au Cameroun. Le pays affiche notamment son ambition d’atteindre, une production de 640 000 tonnes de cacao et 160 000 tonnes de café à l’horizon 2030. Pour être éligibles, chaque producteur devra au préalable installer l’application Guichet producteurs dans son téléphone pour pouvoir solliciter des subventions, moyennant un apport personnel. Ce mécanisme permettra grâce à la géolocalisation, de mieux maitriser la cartographie de chaque exploitation ; ce qui est propice à un encadrement technique amélioré et à la valorisation du travail des producteurs et à leur mieux-être.

De manière concrète pour cette première année, 6,5 milliards de Francs permettront de délivrer entre 500 000 et 700 000 bons d’achat destinés aux producteurs. Ce mécanisme a été présenté dans les détails aux producteurs et aux autres publics lors de son lancement. « Le Guichet producteurs est de nature à procurer aux seigneurs de la terre, les moyens de leurs ambitions par des dotations directes et accrues. Ce sera aussi un outil de modernisation de nos filières cacao et café », a précisé le Mincommerce dans son allocution. Pour le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Gabriel Mbairobe : « le Guichet producteurs participe de la valorisation du producteur qui devient ainsi un agent économique responsable ». Il ne reste plus qu’à mieux le vulgariser auprès des producteurs de tous les bassins qui en sont en fait les premiers bénéficiaires.

Claude MPOGUE