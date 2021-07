GAROUA : Les chefs de 3éme degré mis en garde

Sa Majesté Ibrahim El Rachidini a mobilisé une foule monstrueuse à la grande mosquée de Poumpoumré et appelle les chefs traditionnels impliqués dans la vente illicite de terrains à se discipliner

La prière était dirigée par le grand imam Djafarou, devant les autorités administratives, les ministres du culte et une foule curieuse venue nombreuse voir le nouveau lamido adresser pour la première fois le message aux fidèles musulmans à la fête de la tabaski. Le gardien de la tradition du Lamidat de Garoua a profité de cette mobilisation massive pour mettre en garde les chefs traditionnels impliqués dans la vente illégale de terrains d’autrui et les a appelés à jouer u efficacement leur rôle, en protégeant au contraire les personnes et leurs biens dans leur unité de commandement traditionnel. « Les chefs traditionnels qui ont pris goût aux ventes des terrains d’autrui et des domaines de l’Etat et les abus de pouvoir sont dans le viseur de la justice. Beaucoup sont déjà interpellés par la justice et les autres suivront certainement. Aux adeptes de ces mauvaises pratiques dans les quartiers, je vous demande de vous discipliner le plutôt possible, sinon vous serez demis de vos fonctions de chef traditionnel car moi Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, je ne cautionne pas des chefs de 3e degré qui prennent plaisir à spolier et tromper les populations », a sermonné le nouveau lamido de Garoua sous un tonnerre d’applaudissements. Les fidèles musulmans très satisfaits des propos du Lamido n’ont pas manqué de saluer ce geste très fort du monarque qui remet en ordre les abus de pouvoir de ces chefs. Il a exhorté les dirigeants à se remettre sur le droit chemin et de revenir à de meilleures habitudes. « En matière de religion, nous avons été créés faibles, nos péchés constituent un blocage à nos invocations. Nous devons demander pardon à Allah tout le temps pour toute chose mauvaise pour notre corps, notre mental et notre vie. Nous devons demander à Allah de couvrir nos péchés, de nous préserver des conséquences néfastes de nos péchés. Nous devons solliciter beaucoup le pardon de nos péchés quand nous travaillons, quand nous marchons et quand dormons car nous ne savons pas quand Dieu nous exaucera. Nos besoins qui sont orientés au quotidien sur la sécheresse, le manque d’enfants et la pauvreté, demandons à Dieu de les couvrir », adressa-t-il ainsi aux fidèles musulmans. Le lamido Ibrahim El Rachidini passa le tranchant du couteau sur le cou du bélier et le mouton a été immolé et la fête peut commencer.

P.A