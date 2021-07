RDPC : Un Parti respecté de par le monde

Le Rdpc du Président Biya est reconnu dans la citadelle politique universelle, parce qu’il œuvre à l’avènement d’une humanité plus solidaire.

Le 6 juillet dernier, à l’invitation de Xi Jiping, secrétaire général du Parti communiste chinois (Pcc) et président de la République populaire de Chine, le Rdpc a pris part à la célébration du centenaire de ce Parti politique au pouvoir, comme de nombreux autres conviés à cet effet, à travers le monde. Cette participation du Parti du flambeau ardent, qui témoigne une éloquente marque de considération de la part des dirigeants du Pcc, s’est tenue à l’ambassade de Chine à Yaoundé par visioconférence, du fait de la pandémie du Coronavirus. Au-delà de l’ordonnancement de la cérémonie, le thème des travaux qui portait sur la contribution des partis politiques au bien-être du peuple, a clairement montré le dénominateur commun entre le Rdpc et le Pcc. En effet, les deux partis politiques soutiennent leurs gouvernements respectifs, en ce qui concerne non seulement l’amélioration constante des conditions de vie des populations, mais aussi, en matière de promotion du multilatéralisme et de la solidarité internationale.

Le Rdpc à travers son dynamisme et ses options, impose donc sa respectabilité en Asie, en Europe, en Amérique et naturellement en Afrique. L’opinion se souvient encore, de la présence du parti de Paul Biya aux travaux du 6emecongrès national du Parti démocratique de Guinée équatoriale (Pdge). Du 4 au 7 juillet 2017 en effet, répondant à l’invitation du Président Theodoro Obiang Nguema, président-fondateur du Pdge, Jean Nkuété, secrétaire général du Comité central du Rdpc, avait représenté le président de la République, Président national du Rdpc, Paul Biya, à ce congrès. De son côté, à chaque fois qu’il tient un congrès, le Président national du Rdpc a toujours invité les Partis politiques amis et ceux-ci ont toujours répondu présents en prenant activement part aux séances de travail, pour témoigner à travers des messages, leur amitié et leur soutien, aux idéaux du Rdpc, incarnés par son Président national.

Phillipe GANFEH