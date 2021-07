Renouvellement des bureaux des organes de base du rdpc : l’opération est lancée : Les modalités sont connues

Un texte du Président national, Paul Biya crée les structures devant encadrer l’opération, de même qu’il fixe les modalités, définit les conditions d’éligibilité et détermine le cadre dans lequel va se dérouler la campagne électorale.

Le Président national du Rdpc, Paul Biya a signée le 8 juillet dernier, une circulaire relative au renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées. Ces élections internes au parti au pouvoir « se dérouleront selon un calendrier établi par le Secrétaire général du Comité central » et qui sera contenu dans une note d’application, en cours de finalisation au secrétariat général du Comité central.

L’objectif principal de cette opération, renseigne le texte du Président national, « est de constituer des équipes de responsables locaux (pour remplacer ceux entrés en service le 5 janvier 2016, Ndlr) qui, pleinement conscients des engagements présents du Rdpc et de ses projections dans le futur, sauront lui imprimer l’élan qualitatif nécessaire à son fonctionnement optimal et à l’atteinte de ses objectifs dans les prochaines années ».

Ladite circulaire qui est adressée au secrétaire général du Comité central, ainsi qu’à toutes les militantes et tous les militants du Parti, comprend sept grandes parties qui traitent entre autres : des structures électorales ; des modalités des élections ; des conditions d’éligibilité ; de la campagne électorale ; du calendrier des élections ; et des dispositions diverses.

A la lecture du texte du Président national, quatre commissions vont travailler sous l’encadrement de la Commission centrale de supervision. Il s’agit de la Commission régionale de coordination ; la Commission départementale de contrôle ; la Commission électorale de section et la Commission locale de renouvellement. Les élections dans les 17 sections de l’étranger seront organisées quant à elles par la Commission de renouvellement à l’étranger. Les élections se dérouleront au siège de chaque organe de base concerné.

Dispositions très attendue : le sort réservé aux militants sur le coup des sanctions et ceux graciés par le Président national. « Ne sont ni éligibles ni électeurs, les militantes et les militants faisant l’objet d’une sanction disciplinaire supérieure au blâme, conformément à la Décision N° 01 du Président National du 09 septembre 2020 portant approbation et rendant exécutoires les conclusions de la Commission de Discipline ad hoc du Comité Central », précise le texte.

Ces élections interviennent au lendemain des opérations de validation des sommiers politiques, qui avaient permis au parti de Paul Biya de dresser la cartographie actualisée du Rdpc. Au terme de cet exercice, ce sont donc au total 17535 membres des bureaux des 377 sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc que compte le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur le territoire national (360), et à l’extérieur (17), qui œuvreront sur le terrain pour préserver les acquis, consolider la suprématie du Rdpc sur les autres partis afin de travailler sereinement à l’amélioration des conditions de vie des Camerounais.

Serge Williams FOTSO