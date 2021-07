TABASKI 2021 : Cohésion sociale et vivre-ensemble

C’est sous ces signes que les fidèles musulmans du Cameroun ont placé la célébration de la fête du sacrifice.

L’Aid el-Kebir a été célébrée avec faste et dignité dans tout le pays le mardi 20 juillet 2021. Malgré les nécessaires mesures dues au Covid-19, la fête a été belle dans l’ensemble et les mosquées ont été remplies pour la prière. Il faut dire que les petits plats avaient au préalable été mis dans les grands pour que ce jour de grande piété soit mémorable et inoubliable. Les échos de la fête aussi bien dans les grandes métropoles que dans l’arrière-pays, confirment cette joie des fidèles musulmans et leurs familles de même que leurs amis, de fêter comme il se doit. Pour l’occasion, quasiment tous les dignitaires musulmans ont effectué des déplacements pour aller fêter en famille. Un grand moment de retrouvailles en somme.

Dans leurs prêches, les imams ont tous prié Allah le miséricordieux, pour le retour définitif de la paix dans tout le Cameroun. Puisque l’islam est une religion de paix, ces prédicateurs ont réitéré à tous leurs compatriotes qu’aucune cause ne peut justifier cette violence qui entraine des pertes de vie des camerounaises et des camerounais depuis quelques années. D’où cette exhortation et ces prières des imams aussi bien à Yaoundé, Douala, Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Bertoua, Bafoussam, Buea, Bamenda et Ebolowa, pour la cohésion nationale et le vivre-ensemble.

Pour mieux faire passer leur message pour l’unité nationale et le vivre-ensemble, tous ces imams ont chaleureusement accueilli des ministres du culte, les autorités administratives et leurs frères d’autres confessions religieuses lors de cette grande prière. Un message fort à l’endroit de ceux qui ont le macabre dessein de diviser le Cameroun et les Camerounais en s’appuyant sur leurs différences linguistiques et religieuses. En allant ainsi prier en symbiose avec leurs frères et sœurs en fête, ils ont démontré qu’il n’y aura jamais de guerre de religions au Cameroun.

Les messages des imams ont également tourné sur les mesures barrières que chaque citoyen doit respecter pour freiner la propagation du coronavirus qui est une réalité. D’où ces appels des grands prédicateurs pour la vaccination et le renforcement des mesures barrières par tous. Car contrairement à une certaine apparence, le virus continue de sévir. L’on craint même une autre vague de contaminations avec de nouveaux variants plus contagieux qui font des ravages même dans les pays jadis mieux protégés.

Cette formidable harmonie entre les fidèles musulmans et leurs compatriotes d’autres obédiences, s’est confortée dans les familles après la prière. Comme à l’accoutumée, les familles musulmanes ont invité tous leurs compatriotes pour une célébration à la camerounaise. C’est-à-dire autour d’un grand repas et en toute convivialité.

Claude MPOGUE