Vacances utiles Campo 2021 : La jeunesse accueille l’événement

Les responsables de ces activités ont organisé un salon d’innovation jeune le lundi 19 juillet 2021, à Campo.

Deux mois permettront à cette jeunesse de vivre les bienfaits de la décentralisation. Le lundi 19 juillet 2021, s’est déroulé le salon d’innovation jeune à Campo. Organisé par la commune de Campo, en collaboration avec Camvert S.A, partenaire du développement. Le salon d’innovation jeune a rassemblé plusieurs jeunes exerçant dans des activités diverses avec pour objectif la démonstration de leur savoir-faire.

Parmi les ateliers phares, figurait le groupe Famatels, constitué des jeunes entrepreneurs en énergie solaire photovoltaïque. La première édition des vacances utiles Campo se tient sous le thème : « Jeunesse dynamique diamant du drogrès ». Se livrant à la presse, le maire Robert Olivier Ipoua a encouragé cette jeunesse montante qui a su saisir les grandes opportunités du Renouveau initié par le président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui appelle la jeunesse camerounaise à être un modèle. L‘un des objectifs de cette rencontre est de proposer des solutions pouvant accélérer votre épanouissement. Raison pour laquelle les pouvoirs publics encouragent vivement l’entrepreneuriat jeune. « Vous avez trouvé la solution idéale pour l’électrification rurale », a martelé le maire Robert Olivier Ipoua.

Le salon d’innovation jeune a permis au nombreux public de découvrir le talent de la jeunesse camerounaise dans le domaine de l’innovation technologique.

Le groupe Famatels constitué de jeunes ingénieurs à l’instar de Pierre Merlin Rodrigue Ango Ango, diplômé de l’Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ( Enspt) de Yaoundé, du jeune ingénieur en génie électrique Loïc Ipoua Loembe de l’université Transval au Canada. Ces deux artisans en énergie électrique renouvelable ont apporté une touche d’élégance pour le développement rural, du Cameroun, voire de la sous-région Afrique Centrale. Les différents acteurs ont pu relever les difficultés qu’ils rencontrent afin de mettre leur projet en place. C’est pourquoi ils ont sollicité l’exonération fiscale, les facilités douanières, le soutien du gouvernement à travers les programmes d’encadrement, et d’insertion professionnelle des jeune le Paija, le plan triennal spécial jeune accordé par le président Paul Biya, et de nombreux autres programmes pouvant accélérer leur croissance.

Plusieurs produits ont été présentés au public : téléviseurs, fers à repasser, etc… On note une dizaine de ménages ayant reçu des plaques solaires. Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement et de sécurisation de la distribution électrique renouvelable. Le salon d’innovation Jeune était donc l’occasion de valoriser et d’encourager la jeunesse montante qui participe au développement.

Maurice YOM