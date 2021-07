Viande de bœuf : Le marché sera bien approvisionné

C’est l’engagement pris par les syndicats de commerçants de bétail et ceux des bouchers, désormais liés par une convention signée le 8 juillet dernier sous l’égide du gouvernement.

C’est un ouf de soulagement que les administrations présentes à la signature de cette convention dans la salle de conférences du ministère du Commerce ont poussé. Car ces derniers temps, le renchérissement du prix du kg de viande de bœuf était une réelle menace pour le panier de la ménagère, au moment où le gouvernement fait des pieds et des mains pour stabiliser les prix des différentes denrées, en dépit des effets négatifs du Covid19.

C’est donc en présence des officiels de la Primature, du Minepia et d’autres administrations concernées et sous la supervision du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, que le Syndicat national des commerçants de bétail et activités connexes du Cameroun (Syncbacc) et le Syndicat national des bouchers du Cameroun (Synbocam), ont signé cette convention le 8 juillet 2021 à Yaoundé. D’une durée de deux ans, ce partenariat devra de manière générale, fluidifier l’approvisionnement du marché en viande et à de meilleurs prix, car les tensions relevées ces dernières années entre les deux corporations sont désormais aplanies, de l’avis de Nnuhu Mbiniwi et Mominou Gambi qui ont respectivement signé cette convention historique.

Concrètement, les deux associations vont mettre conjointement sur pied, des projets et mécanismes pour un ravitaillement régulier du marché en viande fraiche. C’est également ensemble que les deux parties vont travailler de concert avec les pouvoirs publics, non seulement pour le respect scrupuleux de la réglementation du commerce de bétail au Cameroun, mais également pour la fin des freins à cette activité ; notamment les tracasseries routières et l’insécurité. Elle milite également pour l’immatriculation des membres à la sécurité sociale, dans le but de leur garantir une retraite paisible, entre autres.

S’exprimant au nom du gouvernement, le ministre du Commerce s’est félicité de ce dialogue qu’il souhaite permanent entre ces deux parties. Selon le membre du gouvernement, rien ne sera plus comme avant. Car avec cette convention qui est une véritable avancée, le problème de la hausse des prix de la viande de bœuf ne sera plus qu’un mauvais souvenir. S’agissant de la structuration définitive de ce secteur, il a promis que des mesures seront trouvées au fur et à mesure avec toutes les administrations concernées à l’instar des marchés où se vend la viande de bœuf. Il y va de l’intérêt de tous.

Claude MPOGUE