L’Action 1334

Hauts-Plateaux Nord-Est

Batié über alles !

Bernard Fongang, lance un appel aux populations à rejoindre massivement le Rdpc, pour impulser le développement de leur arrondissement.

SOMMET EXTRAORDINNAIRE DES CHEFS D’ETAT LA CEMAC

Les enjeux d’un conclave

L’échéance de la première génération des programmes avec le Fonds Monétaire International (Fmi), la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l’évaluation des mesures mises en œuvre face à elle et les préoccupations sécuritaires, seront les principaux sujets à l’ordre du jour de ces assises.

Afcon 2021 Draws

Groups Are Known

The opening game will pit Cameroon against Burkina Faso on January 9, 2022. Ethiopia and Cape Verde will also play against the host nation in Group A. The draw was during a splendid ceremony at the Yaoundé Conference Centre, yesterday, August 17, 2021.

Listes électorales du Rdpc

Les inscriptions se poursuivent

Elles seront définitivement closes à une date fixée par la commission locale de renouvellement. Ceci, avant la publication des listes pour les élections des membres des bureaux des organes de base.

Renewal of basic organs of the CPDM

So Far, So Good!

The first phase of the renewal of basic organs of the CPDM is going on smoothly all over the country and abroad.