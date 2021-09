Douala II : Le paquet minimum offert aux écoles

Un important matériel didactique et autres objets subséquents ont été remis le 3 septembre dernier aux responsables desdites écoles par Denise Fampou, chef de l’exécutif municipal de cette arrondissement.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des enfants de la grande famille de l’éducation de base de son arrondissement, le chef de l’exécutif municipal de Douala 2ème ne lésine pas sur les moyens. Comme l’année dernière, la tradition a une fois de plus été respectée. Denise Fampou a mis les petits plats dans les grands pour que ces enfants soient bien encadrés et passent une année scolaire paisible. Outre les engagements pris par le gouvernement pour autonomiser les collectivités territoriales décentralisées, le chef de l’exécutif municipal de Douala 2ème apporte régulièrement sa modeste pierre à l’épanouissement complète des tout-petits de son aire géographique, au grand bonheur de leurs encadreurs bien outillés pour dispenser leur savoir. Au total 33 écoles primaires publiques de la carte scolaire de Douala 2ème, 8 écoles primaires publiques de Newtown aéroport et 17 écoles confessionnelles ont reçu un important lot en matériels didactiques, du matériel de sport, médical et d’hygiène. Pour les bénéficiaires, c’est une substantielle plus-value et une véritable bouffée d’oxygène pour cette rentrée scolaire. Cette cérémonie s’est tenue au cercle municipal de New-Bell, en présence de tous les responsables de ces écoles, qui ont tenu à vivre les moments forts de ce rendez-vous annuel.

Quant à Denise Fampou, ce geste corrobore la vision du président de la République, S.E. Paul Biya, soulignant l’importance de la prise des initiatives en faveur des populations. Elle a par ailleurs attiré l’attention des enseignants sur la propreté dans leurs écoles et veiller à ce que celles-ci occupent un rang honorable au niveau du classement général. Car, a-t-elle conclu, « aller à l’école, c’est tourner le dos à l’ignorance et à la médiocrité ». Visiblement émus, ces responsables d’établissements scolaires sont restés totalement admiratifs de la constante magnanimité du chef de l’exécutif municipal de Douala 2ème. Denise Fampou soulignera aussi que cette cérémonie matérialise les engagements pris par le gouvernement en vue d’autonomiser de plus en plus les collectivités territoriales décentralisées. Quand on sait que la commune d’arrondissement de Douala II fait partie des zones d’éducation caractérisées par une scolarisation galopante dans le Wouri, ces gestes annuels du chef de l’exécutif municipal constituent une vibrante invite à toute la communauté éducative de sa circonscription de se mettre toujours au travail. C’est pourquoi dans la phase de remise des paquets aux directeurs, elle leur a rappelé de toujours servir d’exemple aux autres écoles du département du Wouri, de continuer à pratiquer le culte de l’effort. Ladite cérémonie, s’est achevée dans une parfaite symbiose. Rendez-vous a été pris pour l’année scolaire 2022-2023.

Emmanuel BITOTEN