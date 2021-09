Promotion des NTIC : Fandja Gabriel soutient la jeunesse

Le gymnase du lycée polyvalent de Bonaberi a servi de cadre le 4 septembre dernier, à la remise solennelle des attestations à une centaine de jeunes.

L’ambiance était festive et moins studieuse samedi dernier, dans l’enceinte assez conviviale du lycée polyvalent de Bonaberi. C’est que, pour un coup d’essai, l’élu du peuple a réalisé un coup de maître. Il a décidé de sortir les enfants du désœuvrement et de l’oisiveté des vacances, pour les rendre utiles. La promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication en milieu jeune reste désormais son cheval de bataille. Dans ce sillage, l’honorable Gabriel Fandja a saisi la perche tendue par le président Paul Biya, qui n’a de cesse de souligner l’importance de l’outil informatique pour le développement de notre pays. Dans sa quête de l’excellence, il est question que le Cameroun atteigne son émergence à l’horizon 2035. Pour y arriver, indique l’honorable Fandja, Les jeunes doivent impérativement maîtriser les Ntic. Le projet qui prend corps pour la première fois a mis un point d’orgue sur l’apprentissage de l’outil informatique proprement dit et l’initiation à l’entreprenariat.

Présidée par le sous-préfet de Douala 4ème, accompagne pour la circonstance du proviseur du lycée polyvalent de Bonaberi, Bagar Tomtcha Flobert, qui, grâce à son esprit de solidarité, a ouvert la salle informatique de son institution pour la formation des enfants. Mais grâce à ces nombreuses actions de l’honorable Gabriel Fandja à l’égard de la jeunesse, le proviseur s’est dit honoré de l’avoir comme promoteur de cette formation en Ntic au Lycée polyvalent de Bonaberi. Un homme de tête qui continue de donner la preuve de son grand dynamisme au sein des populations à Douala 4ème, son bastion politique. La promotion qui a été à l’honneur samedi dernier compte 100 récipiendaires qui se recrutent parmi les enfants du primaire et du secondaire venus de tous les établissements scolaires, sans discrimination aucune. Bien que dépouillée des artifices de grandes fêtes, cette importante cérémonie s’est déroulée devant quelques autorités politiques, en l’occurrence le conseiller régional de Douala 4ème, Claude Moukouri Mbengue et municipales représentées par le premier adjoint au maire de cette municipalité Raymond Biri

En véritable pédagogue, le sous-préfet de Douala 4ème, a souhaité plein succès à ces récipiendaires qui doivent prendre l’engagement de devenir de grands ingénieurs en informatique pour leur épanouissement personnel et pour le développement de leur pays. Il a par la suite salué le travail acharné de l’honorable Gabriel Fandja qui milite en tout temps et en tout lieu en faveur de l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Son vœu le plus ardent est que cet exemple fasse tache d’huile.

Emmanuel BITOTEN