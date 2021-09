Yaoundé V : Des kits scolaires pour 10.000 élèves

La 6ème édition du projet « un enfant, un kit scolaire » a eu lieu le samedi 4 septembre 2021, dans cet arrondissement.

Comme il est de coutume, la tradition a été une fois de plus respectée. Des cahiers, sacs, ardoises, craies, stylos à bille et autres matériels didactiques ont constitué l’essentiel de cet élan de cœur à l’endroit de ces élèves. Cette initiative est née du fruit de la coopération entre la mairie de Yaoundé V et la cellule Rdpc de Grigny en France.

Pour y arriver une caravane segmentée en 17 étapes a été organisée à cet effet pour satisfaire ces élèves qui ont débuté l’école le 6 septembre dernier. Il était donc question de soutenir les parents en ce début d’année scolaire 2021-2022 en contribuant dans ce domaine. « Grâce à l’Unicef, de nos frères de la diaspora de la cellule Rdpc de Grigny en France et aux efforts de la commune, nous avons voulu soulager 10.000 familles pour cette rentrée scolaire », a expliqué Augustin Bala, maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé V. Il s’agit pour lui d’être le plus proche de la population pour participer à son épanouissement. « La commune entend que institution sociale, a pour devoir de contribuer au bien-être des populations en les soutenant en ce moment de rentrée scolaire. C’est ce que nous essayons de mettre en pratique à travers ce don en fournitures scolaires », a-t-il ajouté. Pour Evariste Tchikaya Lengué, président de la cellule Rdpc de Grigny, c’est un réel plaisir d’apporter sa participation dans ce pan de la société. « La jeunesse est ce que nous avons de plus cher. Nous avons le devoir de l’accompagner. Parce que c’est l’avenir du Cameroun qui est en train d’être assuré », a-t-il indiqué. Il poursuit en déclarant que, malgré la crise sanitaire qui paralyse les activités, le secteur de l’éducation comme d’autres doit être soutenu, pour le bien de la Nation. « Nous sommes arrivés à la 6ème année de cette coopération et tant que nous aurons la force, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour que le maximum d’enfants puisse avoir son kit », a-t-il renchéri.

Le rendez-vous a été pris pour 2022 avec encore plus de défis. Mais en attendant, du côté des bénéficiaires, cela a été une journée émouvante. A travers des cris de joie, de youyous et des messages, ils ont signifié leur contentement à l’endroit des différents donateurs.

Marthe MAKOUOKAM