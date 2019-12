Municipales et législatives 2020 : Les femmes et les jeunes mieux représentés

En valeur relative, ils représentent environ 39% sur la composition des listes du Rdpc qui ont été rendues publiques par Elections Cameroon.

Le moins que l’on puisse dire, est que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), ne badine pas avec ses textes. Encore moins avec les instructions, orientations et autres directives de sa très haute hiérarchie. Depuis quelques années, le Président Paul Biya ne cesse d’interpeller ses camarades du Parti sur la nécessité, l’urgence et même l’intérêt pour le Rdpc de « s’ouvrir davantage aux jeunes et aux femmes ». Que ce soit dans les instances nationales, les structures fonctionnelles et les organes opérationnels, ou pour les consultations nationales.

Cela s’est encore vérifié pour le double scrutin qui se tiendra le 09 février 2020. En effet, loin des 93 femmes titulaires et suppléantes et 73 jeunes titulaires et suppléants confondus de la huitième législature, celle qui s’annonce en 2020 a enregistré pas moins de 127 femmes pour 54 titulaires et 73 suppléantes, contre 133 jeunes dont 46 titulaires et 57 suppléants. Ces statistiques découvrent la palme d’or qui vient à la région de l’Ouest. Celle-ci présente effectivement un nombre total de suppléantes qui s’élève à 15, contre 09 titulaires femmes, suivie de celle du Nord-ouest qui présente 11 suppléantes contre 03 titulaires. Le Sud-ouest partage cette place avec également 11 suppléantes contre 05 titulaires seulement. Vient ensuite la région de l’Extrême-nord avec ses 09 suppléantes contre 08 titulaires. Le Littoral suit avec ses 07 suppléantes contre 05 titulaires. Tandis que la région de l’Est enregistre 04 titulaires contre 03 suppléantes. Le partage de sièges est observé dans le Sud avec 04 titulaires et 04 suppléantes.

Quant à la présence des jeunes dans cette législature, sans toutefois connaître physiquement l’ensemble des candidats, et compte tenu des informations recueillies çà et là, leur nombre en valeur relative se situerait autour de 48 %, avec une augmentation de près de 22%.

William Monayong