Extrême-nord : Le Rdpc optimiste

Dans trois départements sur les six que compte la région, le parti de Paul Biya a arraché tous les sièges dans les communes en compétition lors des élections de dimanche dernier.

T outes les 11 communes du département du Mayo-Danay sont entièrement aux couleurs du Rdpc. Il en est de même des 10 communes du Logone et Chari, ainsi que des trois communes du Mayo-Sava. C’est ce qui ressort du dépouillement des urnes au soir du 9 février 2020. Dans les autres communes, le Rdpc s’est aussi bien comporté malgré l’important nombre des formations politiques en lice pour les municipales. C’est le cas de la circonscription électorale du Diamaré centre où le Rdpc a fait face à six concurrents. Au bout du compte, dans le département du Diamaré, sur les 9 communes, le Rdpc s’en sort avec sept ; celles de Maroua 2ème et de Dargala lui ont échappé. Dans le MayoTsanaga, il obtient quatre des sept communes mises en jeu ; alors que dans le Mayo-Kani, le Rdpc prend quatre communes sur sept. Une performance qui reflète les efforts que les élites Rdpc ont déployés tout au long de la campagne électorale officiellement lancée le 25 janvier 2020 et conduite des mains de maître par Ibrahim Talba Malla, président de la commission régionale de campagne électorale. Encore qu’en réalité le parti du Président Paul Biya est en campagne permanente dans la région et ses réalisations font foi. Selon certaines indiscrétions, il est fort probable que ce raz-de-marée observé lors des élections municipales reflète les tendances aux législatives où 29 sièges des députés sont en jeu dans la région. Dans les états-majors du parti, c’est cet optimisme qui est perceptible aussi bien chez les candidats que les responsables en charg