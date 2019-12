Candidats : Préserver les intérêts du Parti

La sélection des candidats du Rdpc a parfois été très serrée dans certaines circonscriptions. Il ne reste plus qu’à souhaiter que les recalés soient fair-play. Pour que seul le Parti en sorte vainqueur.

En bonne formation politique dynamique et expérimentée, le Rdpc présente des candidats dans toutes les circonscriptions électorales concernées par les élections législatives et municipales du 9 février prochain. Ce qui est tout à fait normal au vu de son maillage territorial, du nombre et de la qualité de ses militants et surtout, de son activité permanente sur le terrain qui lui confère un positionnement privilégié auprès de l’électorat.

L’ambition étant tout à fait légitime, c’est tout naturellement que de nombreux militants ont librement fait acte de candidature aussi bien à l’Assemblée nationale que dans les conseils municipaux. Des hommes, femmes et jeunes des deux sexes, encouragés par les termes des circulaires du Président national Paul Biya, qui a instruit une plus grande représentativité de ces deux dernières catégories, ont effectivement pris part à la sélection. Avec des fortunes diverses, tout le monde ne pouvant être retenu.

Même si le processus n’a pas été parfois faite partout, force est de reconnaître que tout s’est globalement bien déroulé sur le terrain. Et dans l’ensemble, le Rdpc peut se satisfaire d’avoir pu présenter les listes les plus représentatives possibles. Toute œuvre humaine étant perfectible et eu égard au temps imparti à ces opérations, il est tout à fait normal que certains candidats recalés soient déçus et expriment leur courroux, toutes proportions gardées. Il faut cependant éviter ainsi d’affaiblir l’édifice de l’intérieur par des propos ou des comportements irresponsables.

Tout au long du week-end du 23 au 24 novembre dernier, la Commission centrale d’investiture a évalué le travail abattu par les responsables régionaux de sélection, départementaux et communaux. Travaillant d’arrache-pied du début de la journée jusqu’à la nuit tombée. C’est ainsi que comme le stipulent les textes, des arbitrages ont été effectués partout où cela était nécessaire. Le but étant de parvenir au respect des directives des deux circulaires présidentielles qui ne laissaient place à aucune ambiguïté. Ces dossiers ont ensuite été transférés au Secrétariat technique chargé de s’assurer de leur régularité, pour leur acheminement à Elecam.

A présent que la sélection des candidats est bouclée et les dossiers déposés, il ne reste plus qu’à souhaiter que les troupes se ressaisissent. La formidable machine du Rdpc doit retrouver toute sa sérénité, dans le but de préparer au mieux les élections du 9 février prochain. Les candidats retenus et ceux recalés, de même que l’ensemble des responsables des organes de base et le peuple de militants doit resserrer les rangs pour que seul l’intérêt du parti prime. Le Rdpc n’est d’ailleurs jamais plus fort que lorsqu’il est uni et en rangs serrés.

Claude Mpogué