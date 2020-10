ELECTIONS REGIONALES : Avec les candidats jusqu’à la gare

Maintenant que les investitures sont actées, il est plus que temps que tous accompagnent les plénipotentiaires du Rdpc pour l’assaut final, le 6 décembre 2020.

Plus de place pour les ressentiments, les animosités, les hostilités et les inimitiés. Plus de place pour les complaintes, les plaintes, les jérémiades et les lamentations. L’opération d’analyse des candidatures et les investitures y afférentes est loin derrière nous. Il est plus que jamais question de ranger les mécontentements dans les tiroirs qu’il vaudrait mieux ne pas tirer et ouvrir pour quelle que raison que soit. Le combat n’est plus celui de l’intérieur entre camarades. Ce qui veut dire que dès à présent, l’adversaire, ce sont les sept autres formations politiques qui ont accepté de prendre le départ de ce scrutin, aux côtés du Rdpc. Il faut donc aller à la conquête des 900 sièges mis en compétition à l’intention des partis politiques et les ramener dans l’escarcelle des réussites et victoires que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a engrangées en cette année 2020. Il s’agit des municipales et législatives, sans compter les sénatoriales et la présidentielle de 2018. C’est un impératif qui doit venir compléter le tableau de chasse du Parti, afin que celui-ci puisse donner définitivement les coudées franches au président Paul Biya, dans sa fonction de chef de l’Etat et président de la République, et dont la mission est d’implémenter totalement les instruments d’une démocratie complète. En effet, la décentralisation est cette dernière pièce qui manque au puzzle, pour que les Camerounais se souviennent de Paul Biya comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité à ses concitoyens, comme il l’avait lui-même souhaité il y a quelques années, répondant à une question d’un journaliste français de Radio Monte Carlo. Contrairement à ce qui avait déjà commencé et bien avant la convocation des collèges électoraux, les éventuels candidats ayant commencé à courtiser les conseillers municipaux, cette catégorie d’électeurs ne devrait plus poser aucune condition pour agir. Et agir au bénéfice des listes du Rdpc, qui présentent les meilleurs profils de ses représentants. Et pour les candidats malheureux qui étaient soutenus par les conseillers municipaux, ils doivent savoir qu’il y a un temps pour chacun. Les perdants d’aujourd’hui, seront les gagnants de demain. Ce qui est sûr, il y a toujours une place pour tout le monde. Ce n’est qu’une question de temps. S’agissant des gardiens de la tradition, et bien que la plupart des chefs traditionnels de 1er , 2ème et 3ème degré se réclament du Rdpc ou tout au moins expriment leur sympathie pour le parti de Paul Biya, au vu de son projet de société, ces derniers iront à cette compétition pour élire leurs pairs qui siégeront au sein des Conseils régionaux.

Williams MONAYONG