bafoussam II : Le Rdpc serein

Le 9 février, les populations de la ville se sont rendues aux urnes pour voter les listes du Rdpc.

«L e combat a été rude, mais le Rdpc sort victorieux du jeu ». Ces propos de Michel Penka, président de la section Ojrdpc Baleng, par ailleurs candidat à l’élection municipale dans cette localité. Après plusieurs années sous le règne du Sdf, la commune de Bafoussam II sera à nouveau Rdpc. Des messages se passent de bouches à oreilles en attendant la proclamation officielle des résultats. Pour l’instant, on se contente de ces premiers échos qui nous parviennent de cette localité pour le compte des élections municipales et législatives 2020. « Le Rdpc a remporté ». Ce résultat, s’il faut le dire est un travail d’équipe abattu sur le terrain d’abord par les responsables des organes de base, ensuite par les équipes de campagne appuyées par les élites qui ont fait du porte à porte pendant deux semaines à la conquête de l’électorat. Allant même a sillonné les villages même les plus éloignés. Lors du passage des équipes de campagne dans l’un des villages de Baleng, Richard Tagoung élite de la localité avait demandé à ses frères de faire confiance au Rdpc et se rendre aux urnes pour faire gagner les candidats du parti. Ce message a certainement eu une issue favorable. Car pour le compte de l’élection municipale 2020, le Rdpc peut désormais dormir tranquille dans l’arrondissement de B