Double scrutin 2020 : Meeting mémorable et historique à Ebolowa

C’est en effet la toute première fois qu’un Premier-ministre, chef du gouvernement présidé un meeting politique dans la région du Sud.

Au-delà de la litanie et de l’encensement logique et naturel qui est venu des orateurs, quant à la garantie d’un plébiscite massif en faveur des listes du Rdpc, le meeting d’Ebolowa aura permis de se rendre compte de l’affection qu’ont les populations de la région du Sud pour le Dr. Joseph Dion Ngute. Les porte-paroles des présidentes et les présidents Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc, les artistes, les chefs traditionnels, l’ont relevé, pour rendre un vibrant hommage au chef du gouvernement. Non sans avoir noté qu’il est depuis sa nomination, le bras séculier qui exécute à la perfection le programme des grandes réussites du Chef de l’Etat Paul Biya. Grand dialogue national, projets infrastructurels sociaux de base, projets structurants énergétiques, de transport, de santé, tout est passé en revue pour démontrer la nécessité de porter au panthéon le Rdpc et son géniteur.

Dion Ngute s’est dit par ailleurs honoré, flatté, et heureux de l’accueil qui lui a été réservé. Bien plus, il avoue que : « Depuis plus de 30 ans que je fais la politique, je n’ai jamais vu un meeting aussi populaire et une fête aussi belle ». Au demeurant, le PM a salué l’hospitalité légendaire

du Sud, qui a accueilli plusieurs dizaines de réfugiés Camerounais venus des régions du Nord-ouest et du