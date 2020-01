Dschang : Les ambitions du Rdpc

Un point de presse a été donné par Jacquis Kemleu Tchabgou, candidat placé en tête de la liste Rdpc pour les municipales du 9 février prochain, dans le chef-lieu du département de la Menoua.

Cet échange avec les hommes de médias qui s’est tenu dans le bâtiment annexe de la commune de Dschang, avait des objectifs précis. D’abord, présenter à l’opinion nationale, la liste des 41 conseillers municipaux. Une liste qui, selon celui qui la conduit, est le reflet de la volonté exprimée par la base du parti. Car a-t-on entendu, qu’elle a été constituée, dans le respect de l’approche genre et celui de la composante sociologique de la commune de Dshang. Elle intègre également l’approche par compétence, en ce sens qu’elle possède en son sein, des enseignants d’université, du secondaire, du primaire, des chefs traditionnels, des opérateurs économiques, des conducteurs de taxi, bref, toutes les différentes couches sociales.

L’autre objectif de cette conférence de presse et non des moindres, était la mobilisation. Car en effet, elle a marqué un tournant décisif dans les préparatifs de la campagne électorale dans la ville de Dschang. Elle s’est tenue en présence de nombreux militants et sympathisants du Rdpc, déterminés à améliorer considérablement, les conditions de vie des populations et à développer la cité universitaire. Depuis lors, ils sont engagés plus que par le passé, à mettre tout en œuvre pour garantir une victoire éclatante aux listes du Rdpc lors des élections municipales et législatives du 9 février prochain, dans un esprit d’équipe, comme le recommande la circulaire du secrétaire général du Comité central du Rdpc Jean Nkuété, signée le 9 janvier dernier. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources financières, des sources dignes de foi indiquent que cela se fera dans les tout-prochains jours. Parce que en marge de cette conférence de presse, une séance de travail restreinte a regroupé, le recteur de l’université de Dschang, Roger Tsafack Nanfosso, en sa qualité de président de la commission communale des investitures, les 41 conseillers investis par le parti, les membres de bureaux des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc. Pour Jacquis Kemleu Tchabgou, « En attendant le lancement officiel de la campagne proprement dite, on sensibilise les populations à travers une communication stratégique », a-t-il indiqué.