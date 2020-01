Ndé : 200 millions Fcfa pour la campagne du Rdpc

Une initiative de la présidente de la section Ofrdpc du Ndé-nord et ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, a permis de collecter cette importante somme d’argent.

La réunion de levée de fonds organisée par Célestine Ketcha Courtès, s’est tenue samedi 11 janvier 2020 dernier, en sa résidence de Yaoundé, au plateau Atemengue. C’était en présence du chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc pour le Ndé, Clobert Tchatat, et de plusieurs autres élites du département de la noblesse, de la dignité et de l’élégance. Notamment les députés Jean Claude Feutheu, Therese Ngassa, la sénatrice Micheline Dsamou, Frédéric Djeuhon, et le Père Kouatchou Manfred, entre autres. Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer sans réserve leur gratitude à l’endroit de la Reine des Reines-mères, la Menchiagup Célestine Ketcha Courtès, pour cette innovation stratégique qui garantit déjà certains préalables d’une bonne campagne électorale et présage d’ores et déjà la victoire incontestable des listes du Rdpc dans les quatre circonscriptions de ce département. De Bazou à Tonga, en passant par Bassamba et Bangangté, les militantes et militants sont d’attaque pour aller à l’assaut des urnes. Mais surtout, ils promettent de continuer l’initiative, afin que la cagnotte n’arrête pas de grossir.

En attendant le lancement officiel de la campagne électorale dans les tous prochains jours, Célestine Ketcha Courtès entend conserver le maillot jaune des résultats électoraux en faveur du Président Paul Biya, dans toute la région de l’Ouest, comme lors de la dernière élection présidentielle du 7 octobre 2018, où le Ndé avait damé le pion à tous les départements de la région.

La mobilisation est donc totale pour une victoire sans pareille du RDPC aux élections couplées du 09 février 2020, pour confirmer le maillot jaune porté lors de l’élection Présidentielle 2018, faisant du Ndé le bastion imprenable du champion Paul Biya.