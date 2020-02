Kousseri : Demeurer leader

A l’occasion du meeting de campagne tenu le 29 janvier dernier, les militants ont réitéré leur engagement à conserver leur position de premier soutien au Renouveau en plébiscitant massivement les lites du Rdpc le 9 février prochain.

Ce n’est un secret de polichinelle. Le Logone et Chari a eu lors de la dernière présidentielle, le plus grand suffrage exprimé en faveur du candidat du Rdpc. Une position que compte garder jalousement les militants de Kousséri qui n’ont pas manqué de le réitérer pendant leur meeting de campagne tenu le 29 janvier au quartier Michidiré. Dans les différentes interventions, l’objectif clairement défini est celui d’une victoire avec panache de toutes les listes Rdpc dans le Logone et Chari.

Le président de la section Rdpc du Logone et Chari Centre-Est, le sénateur Mahamat Abdoulkarim a passé en revue les réalisations du Renouveau dans le département non sans faire mention de la sollicitude constante du chef de l’Etat envers ses fils et filles. Seuls défis à relever cependant, la situation sécuritaire, la scolarisation et la réhabilitation de la route Maroua-Kousséri qui bénéficient totalement de l’attention du chef de l’Etat. C’est conscient de tous ces efforts que le Logone et Chari reste engagé derrière le président de la République.

Ce meeting d’ouverture a été l’occasion pour le président de la commission communale de présenter au grand public l’ensemble des conseillers investis par le parti à la mairie de Kousséri et le candidat titulaire Kamssouloum Abba Kabir, investi pour les législatives. Pour concrétiser leur promesse du vote à 100% envers ces candidats du Rdpc, les militants ont été invités à retirer leurs cartes d’électeurs avant la date du scrutin. Le mot d’ordre de boycott lancé par certains partis politiques ne trouvera pas terrain fertile dans le Logone qui est plus que jamais engagé à demeurer le meilleur soutien du Rdpc.