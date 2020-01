Mayo-Danay Nord : Pour une campagne électorale réussie

Julien Bara, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc pour le Mayo-Danay a engagé, du 12 au 13 janvier dernier, une tournée explicative de la circulaire du parti à ses camarades militants.

Juste après la publication de lacirculaire réglementant la campagne électorale du Rdpc au double scrutin du 09 février 2019, l’honorable Julien Bara a aussitôt entamé une tournée explicative à ses camarades militants. Dans ce périple qui l’a conduit tour à tour à Maga, Kai-Kai où il a rencontré les responsables du parti à la base et les militants, le député de la nation leur a demandé de tourner définitivement la page des investitures et d’œuvrer ensemble pour des victoires éclatantes des listes du Rdpc. « Les candidats qui ont été investis sont les candidats de tous les militants. Il importe dès lors de les porter à la victoire finale. Et pour atteindre cet ultime objectif, nous devons aller en rangs serrés à cette bataille qui s’annonce rude. Parce qu’en pareille circonstance, on ne doit pas sous-estimer l’adversaire, quel qu’il soit. Nous devons gagner cette élection avec manière, comme ce fut le cas avec la dernière présidentielle », va-t-il déclarer aux militants réunis à Maga dans le chef-lieu de l’arrondissement.

A Kai-Kai où il a poursuivi sa tournée, le même message a été véhiculé. Esprit d’équipe, battre campagne avec amour et passion dans une démarche méthodique avec la recherche de l’efficacité, s’inspirant ainsi des directives fixées par la hiérarchie du parti. A Kai-Kai tout comme à Maga et dans les autres localités qui ont fait l’objet de la descente sur le terrain, les esprits sont apaisés après les tensions nées des investitures. Le Rdpc dans le Mayo-Danay Nord s’apprête à mener une belle campagne électorale dans le strict respect de la lettre circulaire du Secrétaire général du Comité central. La logistique requise pour la campagne électorale est fin prête. Reste attendue, la publication de la liste des membres des commissions communales de campagne autour desquels vont s’organiser les descentes sur le terrain. Promesse faite par les militants à l’honorable Julien Bara, le Rdpc sortira victorieux de ce double scrutin du 09 février 2020 dans le Mayo-Danay Nord.