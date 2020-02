Yaoundé IV : Duval Lebel Ebale reconnaît publiquement la victoire du Rdpc

La tête de liste de ce parti d’opposition a reconnu sa défaite au cours d’une rencontre avec les militants du parti au pouvoir le 10 février 2020.

C’ est une certitude. Le Rdpc continuera à présider aux destinées de la commune de Yaoundé IV. 24h après le double scrutin législatif et municipal, Duval Lebel Ebale, tête de liste du Parti républicain pour le peuple (Prp), adversaire du Rdpc aux municipales dans cet arrondissement a officiellement reconnu la victoire du parti au pouvoir. Il l’a dit de vive voix lundi dernier, 10 février 2020 à Philippe Mbarga Mboa, président de la commission communale de campagne de Yaoundé IV au cours d’une rencontre à la permanence du Rdpc de Nkolndongo. « Nous avons placé notre candidature sous le signe de l’innovation, il faut que cette innovation se ressente dans notre démarche politique. Nous venons de passer près de cinq mois de rude bataille politique dans l’arrondissement de Yaoundé IV. Ça n’a pas été facile. M’étant rendu compte que les populations de Yaoundé IV ont jeté leur dévolu sur mon adversaire politique, il fallait que je vienne le féliciter. Le Cameroun a besoin de ça. J’ai compris que l’heure a sonné de présenter au monde qu’au Cameroun, nous pouvons faire ce que nous voyons à l’étranger », a-t-il déclaré sous un tonnerre d’applaudissements des militants de la section Rdpc Mfoundi IV. Philippe Mbarga Mboa a apprécié à sa juste valeur ce geste qui dénote de la maturité de la démocratie camerounaise. « Duval Lebel Ebale a posé un acte qu’il faut saluer. C’est un acte responsable. Il m’a appelé pour me dire qu’il souhaiterait rencontrer la commission communale de campagne pour reconnaître publiquement et officiellement la victoire du Rdpc dans le Mfoundi IV. Nous attendons sereinement les résultats mais nous nous réjouissons que notre adversaire ait reconnu notre victoire », a affirmé Philippe Mbarga Mboa, le visage rayonnant de joie. En attendant la proclamation officielle des résultats, le président de la commission communale de campagne de Yaoundé IV a invité les militants à prendre leur mal en patience au sujet de l’élection de l’exécutif communal. Il a précisé que le dernier mot reviendra à la hiérarchie du parti. « Le processus est en cours. Le Rdpc a présenté une liste de 61 conseillers municipaux. Le choix de l’exécutif communal interviendra plus tard. Il sera issu de ladite liste mais bien malin celui qui pourra dire qui fera quoi », a-t-il conclu.

st. Joseph menyene