Yabassi : Le Rdpc contrôle à nouveau la municipalité

Le parti au pouvoir a signé une brillante victoire lors de la récente élection municipale. Grâce à la détermination et à l’implication de tous les militants de l’arrondissement.

Suite aux dissensions internes au sein du parti, le Rdpc avait perdu la mairie de Yabassi lors des élections municipales de 2013. Cette défaite avait alors atteint la grande famille du Rdpc de cet arrondissement dans son for intérieur. Après moult conciliabules et concertations, celle-ci s’était engagée à rectifier le tir en faisant revenir cette commune dans le giron du parti au pouvoir dès le scrutin suivant. Elle a tenu parole lors du scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, avec une victoire haut la main de la liste du parti aux municipales, avec un pourcentage de plus de 62%. Selon tous les responsables locaux du parti, les conseillers municipaux élus, cette éclatante victoire est le fruit d’un travail de fond où pendant la mandature 2013-2020 et durant la campagne électorale, il a fallu aller à la rencontre des militants de l’arrondissement de Yabassi leur expliquer les raisons de l’échec de 2013 et les raisons pour lesquelles ils devaient voter les listes du Rdpc. Mathias Sylvestre Nganing, président de la sous-section Rdpc Yabassi I Sud, par ailleurs conseiller municipal élu explique : « tout le monde a parlé d’une seule et même voix au sein du Rdpc. Mais à la vérité, les voix glanées par les partis d’opposition sont celles des militants mécontents du Rdpc. La victoire du parti ne devrait surprendre personne. Je ne parlerai pas d’une revanche face à l’opposition car en 2013, il n’y avait pas d’opposition. Le Rdpc s’est lui-même tiré une balle dans les pieds. Jean Mirabeau Eba, qui conduisait la liste du Rdpc aux municipales ajoute : cette victoire est l’œuvre des populations, des élites et des conseillers municipaux, bref c’est tout Yabassi uni (…) En 2013, les élites se regardaient en chiens de faïence, elles étaient divisées. En 2020, nous regardions tous dans la même direction. On ne jurait tous que par la victoire du parti ». D’après les uns et les autres, c’est une équipe digne de confiance qui prend les rênes de la municipalité de Yabassi. Elle promet d’être à l’écoute des populations, de travailler en étroite collaboration avec elles pour développer l’arrondissement, redorer son blason après près de sept ans d’hibernation dû au passage de l’Ufp, un parti d’opposition, à la tête de la mairie. Jean Mirabeau Eba nourrit de très grandes ambitions pour son arrondissement : « je crois que le nouveau conseil municipal sera à la hauteur des défis, parce qu’il s’agit d’une équipe dynamique et représentative, dans laquelle on retrouve diverses sensibilités et des compétences toutes aussi diverses. Elle a été baptisée équipe nationale de Yabassi et s’est fixée pour objectif d’apporter le bonheur aux populations de Yabassi ». Mathias Sylvestre Nganing renchérit : « le Rdpc va redonner un nouveau visage à l’arrondissement. Nous ambitionnons de faire mieux que ceux qui nous ont précédés, pour ne pas décevoir les espoirs placés en nous. Certes on ne pourra pas satisfaire toutes les attentes, mais nous devons faire mieux que les autres ». Le cap étant fixé, il n’y aura pas d’état de grâce pour le nouveau conseil municipal. Car cinq ans, c’est demain.

St. Joseph Menyene