Yaoundé II : Des actions éloquentes de la commune

Elle a effectué de nombreuses réalisations dans l’optique de redonner espoir aux populations, à travers l’amélioration des conditions de vie.

Au mois de janvier 2019, un nouvel homme prend la tête de la commune de Yaoundé II, suite aux dispositions de la loi, après le décès du maire Luc Assamba. Il n’a que 38 ans, et incarne déjà l’espoir de tout une jeunesse. Et pour mériter une place dans les cœurs et les esprits, Yannick Martial Ayissi Eloundou, puisqu’il s’agit de lui, s’est rapidement mis au travail. Formation des facilitateurs pour la mise en exécution du plan communal de développement, pose des lampadaires dans les quartiers Ekoudou, Briqueterie, Mokolo et Grand-Messa, construction des forages pour renforcer la fourniture en eau potable dans les quartiers Nkomkana II et Azegue I, assistance des enfants en détresse et des personnes atteintes des maladies des yeux, dons de denrées alimentaires aux communautés démunies pendant le mois de ramadan et des jouets aux tout-petits pend, promotion des jeunes talents et du vivre-ensemble à travers la dynamisation du mouvement sportif, entre autres. C’est pourquoi, dans son discours à l’occasion du lancement de la campagne électorale dans l’arrondissement de Yaoundé II, Yannick Martial Ayissi Eloundou s’est humblement dit satisfait du travail abattu. « Sans triomphalisme aucun, nous pouvons affirmer que le conseil municipal Rdpc de Yaoundé II, n’a pas failli à ses missions aux plans social, économique et politique », avait indiqué le maire sortant et candidat à sa propre succession. Pour l’année en cours, la commune d’arrondissement de Yaoundé II, entend faire mieux. En témoigne, l’augmentation de son budget pour l’exercice 2020, adopté le 18 décembre 2019. Équilibré en recettes et dépenses à la somme de 2. 169.887.244 (Deux milliards cent soixante-neuf millions huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-quatre) Fcfa, il est en hausse de 22% par rapport à l’année dernière. Pour Yannick Martial Ayissi Eloundou, cette augmentation s’explique par sa volonté d’améliorer les conditions de vie des populations de Yaoundé. « 52% de ce budget est consacré aux investissements », avait-il dit. En attendant l’élection du nouveau exécutif municipal, les populations attendent impatiemment la poursuite de ce bel élan de développement.