CHAN 2020 : Le Maroc irrésistible

En battant le Mali lors de la finale dimanche dernier, les Lions espoirs de l’Atlas sont devenus la première sélection à remporter deux fois de suite la compétition.

La République Démocratique du Congo n’est plus le seul pays à avoir remporté à deux reprises le Championnat d’Afrique des Nations (Chan). En plus d’elle, il faudra désormais compter avec le Maroc qui a été sacré face au Mali dimanche dernier au stade Ahmadou Ahidjo. Mais à la différence de la Rdc, vainqueur en 2009 et en 2016, le Maroc devient le premier pays à remporter le trophée continental deux fois d’affilée. La 5ème édition, organisée en 2018, a souri au Royaume chérifien. Idem pour la sixième édition qui s’est achevée il y a trois jours au Cameroun.

Incontestablement, l’équipe nationale espoir du Maroc n’a pas usurpé son deuxième titre consécutif. Elle s’est révélée comme la meilleure sélection de la compétition sur tous les plans. Elle était la plus homogène, la plus complète. A titre d’illustration, les Marocains possèdent la meilleure attaque et l’une des meilleures défenses. En six matches joués, ils ont gagné cinq, contre un nul pour quinze buts, dont cinq contre l’Ouganda au premier tour et quatre en demi-finale contre le Cameroun, pour trois buts encaissés. En plus, Soufiane Rahimi, l’un des attaquants de la sélection, a été désigné meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations.

Pour le reste, le Mali, au jeu très séduisant, est une nouvelle fois, passé à côté de son premier sacre continental. En deux finales disputées jusqu’ici – 2016 et 2021 -, les Maliens ont à chaque fois mordu la poussière, à la grande déception de leurs fans et supporters qui reportent toujours leurs espoirs de gagner le trophée à l’édition d’après. La déception du Mali contraste avec la joie de la Guinée qui s’en est tirée avec la troisième place. A son retour à Conakry, la sélection a été accueillie en grandes pompes. La joie du Syli national de Guinée est d’autant plus grande qu’il a terminé la compétition avec la deuxième meilleure attaque (9 buts) derrière les Lions espoirs de l’Atlas.

Et que dire du Cameroun ? Qu’il n’a pas été ridicule. En se qualifiant pour la première fois pour les demi-finales, le pays a franchi un nouveau palier dans ce tournoi. A l’heure du bilan, les Camerounais ne peuvent nourrir que des regrets en se disant que si les dirigeants de la fédération camerounaise de football et ceux de la ligue professionnelle de football avaient enterré la hache de guerre et que si la sélection s’était préparée dans les conditions idoines, les Lions espoirs auraient pu faire mieux que la 4ème place occupée au finish. La page du Championnat d’Afrique des Nations tournée, l’heure a sonné de se poser de bonnes questions et de trouver des réponses idoines pour la relance du football camerounais.

Joseh MENYENE