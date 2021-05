20 MAI 2021 : Une célébration tout en douceur

En application des directives du secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété, répercutant les instructions du chef de l’Etat, Paul Biya sur l’annulation des festivités populaires, les militants du Rdpc ont néanmoins marqué à leur façon cet anniversaire.

Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, siège des institutions de la République, a affiché un visage ordinaire des jours de week-end. Dans les grandes artères, quelques voitures personnelles et des taxis circulent. Dans les ruelles, pas de trace d’uniformes du Rdpc ou d’autres formations politiques, en ce jour de célébration de l’anniversaire de l’Etat unitaire du Cameroun, comme on se serait attendu en pareille circonstance. Mais cette absence du fourmillement des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur les places publiques, n’a rien enlevé à leur attachement viscéral aux valeurs de la République. Aussi, et toujours conformément aux directives contenues dans le communiqué de Jean Nkuété, cette journée a été d’une manière ou d’une autre, marquée par certaines activités. De réflexion « approfondie » de préférence, sur la valeur de l’unité nationale, nonobstant le contexte du Covid-19 et ses aléas. Surtout dans un « ( …)environnement où se développent de plus en plus des discours haineux et xénophobes, marqués par l’exacerbation des différences et le repli communautaire, alors même que notre diversité a toujours constitué le fondement de notre vivre-ensemble et le socle de la stabilité de nos institutions. », comme l’a si bien rappelé le secrétaire général du Comité central.

A Lembe Yezoum dans la section Haute-Sanaga Sud-est, cet anniversaire a été l’occasion de mobiliser les militants autour de « l’action d’intensification de l’inscription sur les listes électorales », confie Célestin Efandene Fama, son président. Avant d’expliquer que : « Ayant constaté après la validation du sommier politique que nous étions à près de 7.000, alors que le dernier recensement à Elecam a affiché un chiffre de 3.000, nous avons pensé inviter cette structure à passer dans chacune de nos sous-sections pour actualiser leurs listes en inscrivant les nouveaux ». Mais en attendant l’arrivée des équipes d’Elecam, le temps a été mis à profit pour échanger sur la problématique de l’unité nationale au Cameroun et ses valeurs.

A Akom 2 dans la section Rdpc Océan Sud-est, « Nous avons marqué cette date par une activité physique, en pavoisant la ville aux couleurs du Cameroun ; vert, rouge et jaune. Etant donné que c’est une fête nationale, nous avons participé à la levée des couleurs sur l’esplanade de la place de fêtes de la ville d’Akom 2, siège de notre unité politique, sous la conduite de monsieur le sous-préfet d’Akom2 », affirme Elise Mballa Meka, présidente de la section Ofrdpc. Un acte citoyen qui confirme le caractère républicain du Rdpc. De côté de la Mezam II à Santa, dans le Nord-ouest, l’initiative du président de la section Rdpc, Ntumfor Fru Jonathan, a consisté à rassembler les responsables des sous-sections et quelques-uns de ses collègues des sections voisines à une réflexion autour de la remobilisation des troupes pour l’échéance attendue du renouvellement des bureaux des organes de base. Non sans avoir abordé la question capitale de la guerre contre les innombrables sujets qui fleurissent sur la toile et qui participent autant de la désinformation que du détournement des véritables combats pour le progrès individuel et collectif, tel qu’il est impulsé par le président de la République, Paul Biya et réalisé par le Gouvernement.