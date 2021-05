Atok : Les chantiers du développement en marche

Le maire Jean Yvez Bak veut désenclaver sa municipalité et assurer la santé de ses populations.

Présent sur le terrain, le maire Jean Yves Bak de la commune des Bebend à Atok est déterminé à faire de sa municipalité, un lieu où il fait bon vivre. A ce sujet, cette année 2021 a été placée sous le signe de l’action. « Au-delà des chantiers que nous avons trouvés, notre ambition c’est d’aller loin dans la recherche des solutions pour le bien-être de nos populations. Nous avons des zones à accès difficile où il fallait de toute urgence construire des ouvrages d’art; pareil pour Zoguela, où la création d’un centre de santé était un impératif. Je suis personnellement descendu voir l’avancement et la qualité des travaux réalisés sur le terrain, et je puis marquer ma satisfaction de ce qui est fait jusqu’ici ». Cette attitude du maire des Bebend s’inscrit selon sa majesté Effiudou 3 Bertrand, chef supérieur des Maka Bebend : « Dans le souci de donner une image nouvelle et un véritable coup d’accélérateur au développement de notre commune. Dans le processus de décentralisation en cours, c’est ce que nous attendons de nos élus locaux ».

Malgré les pluies abondantes ces derniers temps, les localités d’Ebodenkou-Mbama et de zoguela où sont réalisées les chantiers donnent fière allure. L’ouvrage d’art sur le bras mort du Nyong à Ebodenkou et le CSI de Zoguela seront bientôt livré. « Je suis satisfait de l’avancement des travaux. Malgré les averses de ces derniers temps, je suis convaincu que ces chantiers seront bientôt livrés ». Dans une expression qui cache mal sa satisfaction, le maire ajoute : « Nous avons insisté sur la célérité des travaux, et surtout sur la qualité. Et je suis heureux de constater que les cahiers de charges jusqu’à présent sont respectés par les prestataires ». Pour ce qui est du chantier du CMPJ et la clôture de l’hotel de ville, le maire ne tarit pas d’encouragement à l’endroit des prestataires pour le respect des délais contractuels. On estime à près de 70% le taux d’exécution des travaux. Pour ceux des travaux qui sont échelonnés en deux phases, il est prévu leur livraison ainsi qu’il suit : la phase deux en 2022 pour le premier à savoir le pont sur le bras mort du Nyong, et la livraison finale pour le second à savoir, le centre de santé de Zoguela.