EBOLOWA : Un député auprès des populations

L’honorable Jean Jacques Zam est allé dans certaines structures sociales et vers les femmes musulmanes, pour leur apporter des appuis multiformes.

C’est un problème foncier et d’espace que vivent élèves et enseignants de l’école publique à cycle complet de Saint Cloud. Aux urgences de l’hôpital régional, c’est la sécurisation de la structure qui meuble le vécu de l’équipe dirigeante. Les femmes musulmanes du quartier haoussa gèrent tant bien que mal cette période de jeûne du Ramadan. Ci et là, la nécessité d’un accompagnement se fait ressentir avec acuité. L’honorable Jean-Jacques Zam, toujours proche de ses populations, est allé à la rencontre de celles-ci, pour toucher du doigt, ces difficultés actives, qui troublent la quiétude dans ces lieux.

Les 28 et 29 avril, le parlementaire a remis une enveloppe 400.000 FCfa à l’école publique de Saint Cloud. Une somme qui permettrait de régler le problème de loyer, puis finir dans la sérénité l’année scolaire en cours. Cette structure scolaire est logée depuis 1985, date de sa création, dans un domaine privé et, occupe des cabanes de fortune, dans une promiscuité qui met à mal les performances académiques de cette communauté éducative.

A l’hôpital régional, c’est 120 sacs de ciment qui ont été remis au responsable de cette structure sanitaire, afin de compléter la construction du mur de sécurité tout autour du service des urgences.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’encadrement des populations de sa base politique, l’honorable Jean-Jacques Zam a également effectué une visite auprès des femmes musulmanes du quartier haoussa. Celles-ci, regroupées au sein d’une association, ont reçu du député des denrées alimentaires, des sacs de riz, farine, sucre, des cartons de tomate …etc. Cet accompagnement est un appoint qui va permettre aux bénéficiaires de supporter la période du jeûne du ramadan.

Obeng dechaux