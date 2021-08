Mfoundi VII : A vos marques…

La commission électorale de section s’est engagée à agir conformément aux documents encadrant lesdites opérations.

C’est officiellement parti pour les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées dans l’arrondissement de Yaoundé VII. Elles ont été lancées par Lucie Bekono, présidente de la commission électorale de section du Mfoundi VII le 11 août 2021, dans la maison communautaire de Nkolbissong.

Pour cette réunion de lancement des opérations de renouvellement, les militants ont été édifiés sur la manière dont celles-ci vont concrètement se dérouler dans l’arrondissement. Ce, grâce à la lecture de la Circulaire du Président national du 8 juillet 2021, de la note d’application du secrétaire général du Comité central du Rdpc du 22 juillet 2021, du guide pratique du renouvellement et des échanges entre les militants et les membres de la commission électorale.

Lucie Bekono a donné le ton dans son propos liminaire. « La tâche qui nous incombe, non seulement à la commission mais aussi à tous les militantes et militants du Mfoundi VII est de procéder de façon sereine, pacifique et harmonieuse à la désignation des camarades aux différents postes de responsabilité de cette unité politique ». Et la présidente de la commission de poursuivre : « à cet égard, nous devons garder à l’esprit que le cadre défini par la hiérarchie du parti à travers les documents de référence sont la circulaire du président national, ainsi que la note d’application du secrétaire général du Comité central (…) La commission électorale de section agira sous la seule boussole des documents pré cités pour assurer l’expression libre de la base militante et veiller à l’élection démocratique de ses leaders et représentants, sans favoritisme aucun », a-t-elle martelé.

Dans la foulée, les membres désignés par le Comité central pour veiller au bon déroulement des opérations de renouvellement dans la section Rdpc Mfoundi VII ont été présentés aux militants et installés dans leurs fonctions. Dans l’arrondissement de Yaoundé VII, les dés sont jetés. Aux candidats de se jeter à l’eau en se conformant aux directives de la hiérarchie du Rdpc pour le triomphe de la démocratie au sein du parti du flambeau ardent.

Joseph MENYENE