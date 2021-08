Renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc : Jean Nkuété donne le top départ

Le secrétaire général du Comité central, président de la Commission centrale de supervision, a présidé la réunion de lancement de cette opération qui va se dérouler dans les 377 sections du Cameroun et de l’étranger, du 7 août au 30 septembre 2021.

La Circulaire signée du Président national le 8 juillet 2021 est claire. La note d’application du secrétaire général rendue publique le 22 juillet dernier ne l’est d’ailleurs pas moins. Pourtant, ils ont tous tenu à venir s’assurer de la bonne compréhension des directives de la hiérarchie du Parti pour cette opération dont l’objectif et les enjeux n’échappent à personne : « constituer des équipes de responsables locaux qui, pleinement conscients des engagements présents du Rdpc et de ses projections dans le futur, sauront lui imprimer l’élan qualitatif nécessaire à son fonctionnement optimal et à l’atteinte de ses objectifs dans les prochaines années ».

Membres de la Commission centrale de supervision ; du Secrétariat technique et des sous commissions (Sections extérieures, Intendance et Contentieux) ; membres et responsables du Secrétariat général du Comité central ; présidents et chargés de mission des Commissions régionales de coordination et départementales de contrôle, tous ont répondu présents à cette séance de travail du 4 août dernier au Palais des congrès de Yaoundé, dont l’objectif était de s’assurer du même niveau de compréhension des directives contenues dans ces deux documents de travail.

Pour cela, il revient aux équipes constituées pour encadrer l’opération, la responsabilité de faciliter le choix des militants en les accompagnant dans l’expression de la démocratie interne, exemplaire d’éthique, de responsabilité, de morale et de probité, selon la volonté de la hiérarchie du Parti.

Projeter le Rdpc dans le futur

« Le décor est donc planté pour le renouvellement des bureaux des organes de base », a martelé le secrétaire général du Comité central, à une assistance particulièrement attentive, le mercredi 4 août dernier, au Palais des congrès de Yaoundé. Auditoire à qui le président de la Commission centrale de supervision a recommandé « hauteur d’esprit pour la bonne compréhension des enjeux et la réussite des opérations, (…) ainsi que strict respect des dispositions de la Circulaire du Président national et de la note d’application ». Ce qui implique pour ces équipes, une grande perspicacité dans l’analyse des dossiers afin de sélectionner des candidats correspondant au profil tracé par le Président national, Paul Biya.

Dans un guide pratique en onze points, le secrétaire à la Formation politique et à la Prospective et Coordonnateur du Secrétariat technique a présenté les quelques « mots à garder à l’esprit tout au long des opérations ». Le Conseiller Paul Célestin Ndembiyembe a notamment présenté une espèce de canevas pour accompagner et guider les équipes sur le terrain. A sa suite, le Pr. Elvis Ngolle Ngolle, Coordonnateur de l’Académie du Rdpc, s’est attardé sur les spécificités des régions en proie à l’insécurité, telles que le Nord-ouest, le Sud-ouest et dans une certaine mesure l’Extrême-nord. Les modalités pratiques présentées par le Conseiller Jean Fabien Monkam Nitcheu, par ailleurs Coordonnateur adjoint du Secrétariat technique, viendront compléter ce dispositif que le mot de fin du SG a achevé de clarifier.

Nul doute qu’au soir du 30 septembre 2021, les 377 sections seront donc dotées de nouveaux responsables pour remplacer ceux qui, six années durant, comme l’a si bien relevé le secrétaire général et à qui il a rendu un vibrant hommage, « ont imprimé au Parti une dynamique qui lui a permis de tenir dignement et durablement son rôle de leader dans notre pays ». En d’autres termes, ils ont porté le Rdpc à la victoire lors des différentes élections nationales qui ont jalonné cette période riche et dense. Aux nouvelles équipes qui prendront le relai, « nous devons nous tenir prêts à relever tous les défis, car demain, rien, absolument rien ne nous sera épargné », a prévenu Jean Nkuété.