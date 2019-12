Vigilance et prospective

Le suivi attentif de la session extraordinaire au Parlement, celui du contentieux préélectoral et la définition des stratégies d’une campagne réussie sont au centre des activités de la direction du Rdpc.

Conscient des enjeux de cette session parlementaire extraordinaire convoquée à la demande du chef de l’Etat Paul Biya, et relative au projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le Rdpc y accorde la plus haute importance. C’est ainsi que le Secrétariat général, les groupes parlementaires du parti au Sénat et à l’Assemblée nationale ont tenu à en maitriser les contours, au cours d’une importante séance de travail avec le ministre en charge de la Décentralisation, Georges Elanga Obam, le dimanche 15 décembre dernier. Un grand moment d’échanges qui a permis de se rendre compte des dispositions pertinentes pour l’accélération du processus de décentralisation et surtout l’épanouissement socio-économique de toutes les régions du pays.

Parallèlement, le Rdpc vielle à la suite du processus électoral, après la publication par Elecam des listes des candidats au double scrutin du 9 février et l’ouverture du contentieux préélectoral ouvert dès le lendemain. Le Rdpc qui peut se satisfaire d’avoir déposé les listes de ses candidats à temps et conformément à la loi, entend préserver tous les intérêts de ses candidats. Sa sous- commission du Contentieux présidée par le ministre Owona Grégoire est à pied d’œuvre, depuis le 10 décembre dernier aussi bien à Yaoundé que dans les régions, où le travail est assuré par les mandataires désignés et les différents avocats du Parti.

De son côté, le « Labo », met la dernière main sur les stratégies d’une campagne inclusive devant permettre à tous les militants, sympathisants et soutiens du Rdpc et de son Président national, de « mouiller le maillot » pour une victoire sans bavure du Parti au soir du 9 octobre 2020. Le Rdpc s’appuiera ainsi sur son bilan élogieux, sur son expérience, la stature de ses candidats et surtout, la vision de son Président national qui est déterminé à préserver la paix et le vivre ensemble dans un Cameroun uni, prospère et dont le développement est harmonieux pour pouvoir profiter à tous.