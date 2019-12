Elections 2020 : Les préparatifs vont bon train

Après la publication des listes des différents postulants aux législatives et municipales, les militants du Rdpc se préparent minutieusement pour la suite.

Depuis la convocation du corps électoral, en passant par les investitures jusqu’à la publication des listes des aspirants pour les législatives et municipales de février 2020, l’enthousiasme se fait visible au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L’heure est aux préparatifs de la campagne. C’est ainsi que dans les états major et au niveau de la base, c’est le branle bas et l’objectif est le même : montrer que le parti leader reste et demeure le Rdpc.

De la hiérarchie du parti à la base, l’heure est à la mobilisation et l’encadrement, en vue d’améliorer les performances aux prochaines échéances. Dans plusieurs sections, on pense à multiplie les réunions. La présidente de la section Ofrdpc du Noun sud I, Mariatou Motapon, pense que c’est le moment de ne rien laisser passer. Pour elle, les femmes ont aussi le même privilège que les hommes et sur ce, elles doivent jouer leur partition jusqu’au jour du vote. Ce, en restant concentrées pour la suite. Sanatou Ndam, déléguée aux Affaires sociales et culturelles dans la section Mfoundi V, s’investit dans la même logique. Pour elle, il faut maintenir les militantes dans cette effervescence. C’est pourquoi en attendant la campagne, les rencontres seront de plus en plus fréquentes. Car il est aussi question de convaincre même les indécis. Dans la Haute-sanaga ouest, il faut respecter les directives de la hiérarchie du parti. Bekone Baboé, délégué à la formaion de cette section, soutient que l’heure est à la concentration. « Nous allons multiplier les réunions afin de faire comprendre à nos camarades que c’est le moment de resserrer les rangs. Car l’étape des investitures est passée et le parti passe avant tout », réitère-t-il. Pour Clarisse Amye, présidente de la section Ojrdpc Mfoundi III, le Président national a également mis un accent sur les jeunes et à ce titre, elle pense qu’ils doivent à leur tour lui témoigner leur fidélité en restant soudées dans les rangs du Rdpc. Pour ce, « Nous nous préparons à l’encadrement afin que le doute ne prenne pas place dans les esprits. C’est pourquoi, comme d’habitude, nous optons pour l’encadrement de proximité », rassure-t-elle.

Ainsi pour certains comme pour d’autres, il faut trouver les mots justes pour convaincre, afin seule la victoire du Rdpc anime les esprits.

Marthe Makoukam, stagiaire