Des structures et des hommes

«Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Le Secrétaire général du Comité central du RDPC et ses collaborateurs se sont définitivement appropriés cette pensée de Nicolas Boileau. Avant chaque grande échéance, le secrétariat général du comité central énonce des concepts, émet des directives et met à la disposition des militants une organisation et des structures les plus efficaces et efficientes pour garantir la réussite et la victoire de l’opération. C’était déjà valable pour la présélection des candidats aux législatives et aux municipales. Au commencement était la circulaire du Président national, complétée par la note d’application du Secrétaire Général. Dans la même logique, il y a eu la circulaire portant organisation de la campagne électorale du Rdpc. On peut cependant constater que si les concepts et les idées s’énoncent aussi clairement et rapidement, il n’est pas toujours facile de trouver les hommes et les femmes chargés de les mettre en œuvre. Sur le papier, tout paraît simple et facile; sur le terrain tout se complique avec la complicité des membres des délégations.

En effet, malgré la quantité et la qualité de sa ressource humaine, le RDPC éprouve parfois de la peine à trouver des hommes et des femmes désintéressés, capables de se mettre au-dessus de la mêlée et de sacrifier leurs intérêts égoïstes sur l’autel de l’intérêt général ou de l’intérêt supérieur du Parti. Ils ont souvent du mal à appliquer à la lettre les directives et les orientations de la hiérarchie du Parti. On observe ainsi de manière régulière un hiatus, une distorsion voire une dispersion entre les objectifs assignés au départ et les résultats obtenus à la fin. Les concepts et les idées sont certes bons mais la ressource humaine n’est pas toujours à la hauteur.

On n’a pas encore fini de régler les problèmes et de panser les blessures issues des opérations de présélection; difficultés liées pour la plupart à la mauvaise application ou à l’interprétation erronée voire subjective des textes. Et déjà il faut repartir sur le terrain avec de nouvelles équipes constituées pour l’essentiel des mêmes effectifs. Qu’est-ce qui peut garantir que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets? On ne le sait que trop bien: les structures ne valent que par les hommes (et les femmes) chargés de les animer. Hélas, le RDPC n’a pas toujours la main heureuse dans ce domaine. L’engouement et l’enthousiasme à figurer sur les listes contrastent presque toujours avec la tendance et la volonté manifeste de ne pas respecter les textes. On imagine alors aisément l’embarras de ceux qui sont chargés de confectionner lesdites listes. Comment être sûr qu’on a trouvé la perle rare, le militant altruiste, désintéressé et engagé, prêt à mouiller le maillot sans mettre le Parti en danger? Dieu merci, il n’y a de richesses que d’hommes et le RDPC a de la ressource humaine!

Après la circulaire, après les structures et les instances de la campagne, nous publions dans cette édition spéciale les listes des membres des commissions de campagne désignées par le Secrétaire général du comité central. En fin de compte, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Mais une fois de plus, on peut apprécier la quantité et la qualité de la ressource humaine du RDPC. Cette abondance ne doit pas devenir pour autant un handicap. Il n’y a eu aucune discrimination ni exclusion. Seule a prévalu la notion de rassemblement, d’efficacité. Résultat: tout le monde est concerné et appelé à battre campagne; les candidats bien sûr, les élites, les déçus, les frustrés et les battus des opérations de présélection. Un seul mot d’ordre: dans un même élan militant, tous en rangs serrés, dans un esprit d’équipe et avec abnégation pour faire gagner le RDPC.