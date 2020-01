Mfoundi V : La pré-campagne bat son plein

A quelques jours de la campagne proprement dite, les candidats du Rdpc de cette unité politique, vont à la rencontre des grandes communautés de leurs secteurs respectifs pour convaincre l’électorat.

Les directives du Secrétaire général du Comité central dans la circulaire du 09 janvier sont claires à l’endroit des candidats du Rdpc : « Mieux que par le passé, les candidats investis sur les listes du Parti sont tenus de s’impliquer pleinement, physiquement et matériellement dans la campagne électorale et de mobiliser, partout, les membres des familles, les amis et divers autres proches ».

C’est dire que la mission de chaque candidat, militant doit commencer dans son entourage pour assurer de belles victoires au Rdpc au soir du 09 février 2020. Les candidats de la section Rdpc Mfoundi V ont fait de cette prescription de Jean Nkuété, leur leitmotiv. C’est ainsi qu’ils ont entrepris de rencontrer les grandes communautés de leur circonscription. L’objectif ici étant, selon la candidate à l’élection municipale dans cette circonscription, Sanatou Ndam, partie à la rencontre des communautés Bamoun et Bamiléké, de convaincre l’électorat. « Nous leur demandons, à la limite nous les supplions de soutenir les listes du Rdpc, lors du double scrutin du 09 février 2020. Nous leur demandons de lui accorder une majorité confortable afin de permettre au Président Paul Biya de mener à bien son projet de société et les objectifs de l’atteinte de l’émergence du pays à l’horizon 2035 ».

Augustin Bala, dans sa posture de président de la section du Mfoundi V, va à la rencontre de toutes les communautés. Il les appelle à voter pour les listes du Rdpc, car le parti a pensé à toutes les composantes sociologiques de l’arrondissement pour leur représentativité au sein du conseil municipal. Bien plus, il leur a demandé de voter pour le Rdpc, afin de construire ensemble l’arrondissement et partant le Cameroun. Aussi bien que difficile, cette tâche qui s’est avérée exaltante, a été l’occasion pour l’électorat de présenter ses doléances pour l’amélioration des conditions de vie des populations dans le Mfoundi V