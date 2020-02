Elig Mfomo : Un meeting de réconciliation, de pardon et d’apaisement

Il s’est tenu le 29 janvier dernier, à la place des fêtes de la localité, à l’initiative de la commission communale de campagne électorale du Rdpc.

La grande famille du Rdpc dans la section Lekié centre à Elig Mfomo voudrait tourner la page des présélections des candidats du parti à l’élection municipale du 9 février 2020. Elle l’a fait savoir mercredi soir, à l’occasion d’un meeting de « pardon, de réconciliation, d’apaisement et de mobilisation » des fils et filles de cet arrondissement, organisé par la commission communale de campagne de céans.

Cette rencontre par laquelle le Rdpc lançait également sa campagne électorale dans le ressort de la commune d’Elig Mfomo, était motivée par le souci de ramener les frustrés dans la maison Rdpc. En effet, il a été constaté que certains responsables de base, dont la candidature n’a pas été retenue en interne, ont décidé de monter de toutes pièces une liste d’un parti politique de l’opposition pour combattre le Rdpc. Parmi ceux-ci, figurent des conseillers municipaux sortants, des membres de bureaux des sous-sections et des comités de base et des militants connus et reconnus pour leur appartenance au Rdpc. Des camps se sont donc formés et la haine s’est installée entre les frères et sœurs, donnant souvent lieu à l’affrontement physique et à divers autres actes de violence.

La commission communale de campagne a donc d’abord voulu taire ces querelles intestines susceptibles de compromettre la victoire du Rdpc dans une zone traditionnellement acquise au président Paul Biya. Elle a ainsi convié toutes les forces vives de l’arrondissement à ce meeting aux allures de séance exorcisme, puisqu’il était question de « chasser les vieux démons » qui s’étaient réveillés dans la communauté. Et sans hypocrisie, les fils et filles d’Elig Mfomo se sont craché des vérités en face, « de vrais amis ne se cachant pas leur nudité », selon un adage local repris par Luc Koa, président de la commission communale de campagne électorale du Rdpc.

Le ton a été donné par le patriarche Bodo qui a invité les fils et filles d’Elig Mfomo à mettre un terme à leurs divisions, au commérage pour prendre en main l’arrondissement gracieusement offert par Paul Biya. À sa suite, Rodrigue Patience Tsimi, candidat au conseil municipal, a souhaité que la gangrène qui mine l’arrondissement soit soignée et qu’un terme soit rapidement mis à la guerre qui s’est installée. Guy Martial Mikoué, un autre jeune du Rdpc dont le nom s’est retrouvé sur la liste de l’opposition, ne s’est pas reconnu dans cette affaire, et a appelé ses ainés à ramener « l’ordre dans la maison ». Au nom des femmes, Valérie Modo, présidente de la sous-section Ofrdpc de Niga, a appelé les ainés à conseiller les enfants et les femmes à marcher ensemble pour que tout aille bien. Dans la même lancée, Cyprien Ntcho , chef traditionnel, au nom de ses pairs, a mis les uns et les autres en garde : « Celui qui viendra faire du désordre se retrouvera face à la loi et aux forces de l’ordre ».

A son tour, Luc Koa est revenu sur les causes du mal : les investitures qui ont profondément divisé la communauté, le triomphalisme des vainqueurs et l’absence de fair-play des perdants. Pour lui, il est temps de tourner la page, de se pardonner, d’apaiser les cœurs. Les listes investies sont celles du Rdpc et non celles d’un individu. Il faut donc faire en sorte que tous les 25 conseillers municipaux d’Elig Mfomo restent ceux du Rdpc, au même titre que les trois députés de la circonscription électorale Lékié Est. Il a enfin invité tous ses frères frustrés à revenir à la raison, et a appelé les candidats à faciliter la tâche à la commission en ayant le triomphe modeste.